ÆÚ¥Ð¥é¤Ç²ÐÄÌ¤êÁá¤¤¡ª¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥È¥ó¥«¥Ä¡×¤¬²ÈÂ²ÂçËþÂ­¤Î¤ª¤¤¤·¤µ

¹ç³Êµ§´ê¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ë¤¤¤´¤È¤Ê¤É¡¢¥«¥Ä¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢²È¤Çºî¤ë¤Ë¤ÏÆù¤Î¶ÚÀÚ¤ê¤ä¤¿¤¿¤¤¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤¹¤ë²¼½àÈ÷¤¬ÌÌÅÝ¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¸üÀÚ¤êÆù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆÚ¥Ð¥éÆù¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡© º£²ó¤Ï¡¢ºî¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ë¶Ã¤¯¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥È¥ó¥«¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥È¥ó¥«¥Äºî¤ê¤Ç¤¢¤ë¤¢¤ë¡¢²¼¤´¤·¤é¤¨¤Î¼ê´Ö¤¬¥¼¥í¡ª
¢¨µ»ö¤Î¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò»²¹Í¤ËÄ´Íý¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿
¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤òºî¤Ã¤¿¿Í¤Î´¶ÁÛ
¤Ä¤¯¤ì¤Ý¡Ê¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¤³¤È¡Ë¤Ë¤â¡Ö»Ò¤É¤â¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Æ´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤¹¤°²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤«¤é»þÃ»¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÆÚ¥Ð¥éÆù¤ÎÇö¤µ¤Î¤ª¤«¤²¤Çºî¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥·¥Ô¤Ç¤Ï¡¢Àö¤¤Êª¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥³¥Ä¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ë»¤·¤¤Ãæ¤ÇÆü¡¹¤ÎÎÁÍý¤ò´èÄ¥¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¾ðÊó¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£ÂçÍÕ¤ä¥Á¡¼¥º¤ò¤Ï¤µ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Ä¤¯¤ì¤Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤ÆÚ¥Ð¥éÆù¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ìë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¹ë²Ú¤Ë»þÃ»¤Î¥È¥ó¥«¥Ä¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡ÊTEXT¡§ÀÄÌÚÀéÆà¡Ë
¡Ê»£±Æ¡§¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¥Õ¥©¥È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º¡Ë