LINE¡§¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ¥Ô¥³¡¼¥ó¡ª
¡Ö¤¢¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Íè¤¿¡£¡×
¡Ö¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¡© Ä¹²¡¤·¤Ã¤È¡£¡¼¡¼¤è¤·¡¢ÆâÍÆ¸«¤¿¤·¡¢´ûÆÉ¤Ä¤±¤º¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯¿²¤«¤»¡¼¤È¤³¤Ã¡£¡×
iPhone¤ÇLINE¤Î¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸«¤ë»þ¤¢¤ë¤¢¤ë¡£²èÌÌ¤òÄ¹²¡¤·¤·¤Æ¡¢²ñÏÃ¤Ï³«¤±¤º¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤±ÆÉ¤à"Ì¤ÆÉÆÉ¤ß"¡£
¤¿¤À¤³¤ì...Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
AndroidÃ¼Ëö¡ÊGoogle Pixel 9 Pro¡Ë¤ò»È¤¤»Ï¤á¤ÆºÇÂç¤Î¾×·â¡£Android¤Ç¤Ï¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Android¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢LINE¤ÎÌ¤ÆÉÆÉ¤ß
iPhone¤Ë¤Ï¡Ö¿¨³Ð¥¿¥Ã¥Á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢²èÌÌ¤òÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤ò³«¤¯µ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢LINE¤Î¥È¡¼¥¯²èÌÌ¤ò²¾ÀßÅª¤Ë³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë´ûÆÉ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ãæ¿È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Android¤Ç¤Ï¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤·¤Ð¤é¤¯Pixel¤ò»È¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¶ì¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æµ¤¤Å¤¯¡¢»ä¤ÏiPhone¤Ç¤³¤Î´Å¤¤½Á¤òµÛ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤¦¸µ¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡£
ÀÎ¤Ï¤³¤Îµ¡Ç½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸½ºß¡¢iPhone¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï"Ì¤ÆÉ¥¹¥ë¡¼"¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÇÌ¤ÆÉÆÉ¤ß¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡©
Ë»¤·¤¯¤Æ¤¹¤°ÊÖ¿®¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡¢ÊÖ¿®ÆâÍÆ¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤¿¤¤¡¢¤³¤Î¿Í¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Â¨¥ì¥¹¤¹¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤¡¡£¤¹¤°¤ËÊÖ¤·¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¿²¤«¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ê¤ã¿Í´Ö¤À¤â¤Î¡£
º£¤äÂ¿¤¯¤ÎiPhone¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡¢LINE¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¯¤È¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï´ûÆÉ¤ò¤Ä¤±¤º¤ËÃæ¿È¤ò³ÎÇ§¡×¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¥Õ¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤â¤³¤ì¤â¡¢"´ûÆÉ"¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°¤Ê¤ï¤±¤Ç¡£¤É¤ó¤À¤±²æ¡¹¡¢´ûÆÉ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤ó¤Í¤ó¤È¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¤³¤Î´ûÆÉ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¸µ¡¹¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°ÂÈÝ³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½¤À¤½¤¦¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢´ûÆÉµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÖ¿®Î¨¤äÊÖ¿®Â®ÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬±ß³ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Áê¼ê¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È°Â¿´¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¤¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£¥á¡¼¥ë¤À¤È¤â¤Ï¤äÉÔ°Â¤¹¤é´¶¤¸¤¿¤ê¡£
¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¡¢´ûÆÉ¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¤¹¤°Áê¼ê¤ËÊÖ¿®¤òÁ÷¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ºÎé¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶¯Ç÷´ÑÇ°¤Ë¤â¶á¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤»þ¡¢µ¤¸å¤ì¤¹¤ë»þ¡¢´ûÆÉ¤ò¤Ä¤±¤ë¿´ÍýÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¥°¥Ã¤È¾å¤¬¤ë¡£
¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢ÆüÌë¥¹¥Þ¥Û¤ò¿¨¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¤Î²æ¡¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢LINE¤ÎÄÌÃÎ¤¬Íè¤¿¤é¡¢ÆâÍÆ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÇÁ¤±¤ëiPhoneÆÈ¼«¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¼ûÍ×¤È»þÀ¤¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ºÇ¶¯ÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ê¤ã¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
Èá¤·¤¿Í´Ö¡£¼«¤éºî¤ê½Ð¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢²ò·èºö¤â¤¢¤ë¤è¡ª
Pixel¤ÎLINE¤Î²èÌÌ¤ÇÄ¹²¡¤·¤·¤Æ¤â¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï°ì¸þ¤ËÇÁ¤±¤Þ¤»¤ó¡£
µ×¡¹¤Ë¤³¤Îµ¡Ç½¤¬¤Ê¤¤´Ä¶¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍÆ¤òÆÉ¤ß¤¿¤¤¤±¤ÉÆÉ¤á¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤â¤É¤«¤·¤¤¤³¤È¤â¤É¤«¤·¤¤¤³¤È¡£
º£²ó¿Þ¤é¤º¤â¡¢»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ì¤Û¤É"Ì¤ÆÉÆÉ¤ß"¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï´ûÆÉ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤¬ßÕ¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â·ë¶É¿Í´Ö¤À¤Ê¤¡¾Ð
¤Ç¤â¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï²ò·èºö¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ó¤ê¡¼¤É¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥ê¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢´ûÆÉ¤ò¤Ä¤±¤º¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ë¡¢ÊÌ¥¢¥×¥ê¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤Êµ¤¤â¡Ä¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êiPhone¤Îµ¡Ç½¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡£
Pixel¤ÈiPhone¡¢2Âæ»ý¤Á¤Î»ä¡£¤½¤·¤Æº£Æü¤â»ä¤Ï¡¢iPhone¤ÇÇÁ¤¸«¤ò¡¢¾Ð´é¤Ç¤·Â³¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Source: Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É