¡¡º£·î4Æü¡¢°ãË¡¤Ê¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î¾¯½÷¤ò°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
12ºÐ¤Î¥¿¥¤¾¯½÷
¡¡¾¯½÷¤ÎÇ¯Îð¤Ï12ºÐ¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Î»Ø¼¨¤ÇµÒ¤ËÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾¯½÷¤òÅ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÊì¿Æ¡£¤½¤·¤Æ9·î¡¢¾¯½÷¼«¤éÅìµþ½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍý¶É¤Ø¶î¤±¹þ¤ß¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤Ï¸½ºß¡¢ÊÌ¤ÎÇä½Õ»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂæÏÑ¤Ç¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¾¯½÷¤ò°ú¤ÅÏ¤·¤¿»ùÆ¸Ê¡»ãË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12ºÐ¤Î¾¯½÷¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¿Í¿ÈÇäÇã¤È¸«¤é¤ì¤ëº£²ó¤Î»ö·ï¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÌ¤À®Ç¯¤òÇã¤¦Â¦¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÈ³¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¹ñ³°´Þ¤á¤Æ¡¢Çã¤¦Â¦¤ò¸·È³²½¤·¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ÉÇã¤¦Â¦¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤ÈÇä½Õ¤ò½ä¤ëÇã¤¦Â¦¤Ø¤Îµ¬À©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£
¢£°ãË¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç¤ÎÇä½Õ¹Ô°Ù¡ÄÇØ·Ê¤Ï¡©
¡¡ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¿Í¿ÈÇäÇã¤Î¼Â¾ð¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÂÙÍüº»»Ò»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ì¸«¡¢ÉáÄÌ¤Î¥¢¥¸¥¢·Ï¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¤ÏÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¿ÈÇäÇã¤Î¼Â¾ð¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿ÂÙ»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Öº£1ÈÖ·üÇ°¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Öº£²ó¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢°ìÈÌ¤Îµï½»ÍÑ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ç°ãË¡É÷Â¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç400¿Í°Ê¾å¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤â¤¢¤ë¡£¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎÏ¤·¤Ê¤¤¤È¸«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°Ç¥µ¥¤¥È¤À¤¬¡¢ºßÀÒ¤·¤Æ¤ë400¿Í°Ê¾å¤Î¤¦¤Á¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥¿¥¤¿Í¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤Ê¤¼¥¿¥¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¡£¡Ö´Ñ¸÷ÌÜÅª¤ÎÆþ¹ñ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌó2½µ´Ö¡¢¥Ó¥¶¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤òÁõ¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ËÆþ¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2½µ´Ö²Ô¤¤¤ÇÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢º£²ó¤ÎÊì¿Æ¤âÂæÏÑ¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤Î¤è¤¦¤ÊÎã¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÏÈó¾ï¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢ÉÙÍµÁØ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤¬¡¢ÀÉ÷Â¯½¾»ö¼Ô¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÅìËÌÉô¤äËÌÉô¡¢»³³ÙÃÏÂÓ¡¢ÇÀÂ¼ÃÏÂÓ¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î8³ä¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Ç¤â²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤¹¡£Î¾¿Æ¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÈþÆÁ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤¿¤Á¤â¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¡¢»Ò¶¡¤òÍÜ¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÎ¾¿Æ¡¢¿ÆÀÌ¤Þ¤ÇÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¢£¡ÖÇã½Õ¤À¤±¤ò·ºË¡È½ÃÇ¤Ë¤¹¤ì¤ÐÁ´¤Æ¼ý¤Þ¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦½°±¡µÄ°÷¤Î»³°æÏÂÂ§»á¤Ï¡¢ºÇÂç¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÏÇã¤¦Â¦¤Ï¥»¡¼¥Õ¤Ç½èÈ³¤¬¤Ê¤¤¡£ËÌ²¤¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ìÉô¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Çã¤¦Â¦¤Ï½èÈ³¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ÖÇã¤¦Â¦¤òÈ³¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢È³¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡£Èó¾ï¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ë¤«¤é¡¢º£²ó¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬¡Ø¸¡Æ¤¤¹¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃúÇ«¤ËµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Ê¸É®²È¤Ç¾ðÊó¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Îº´¡¹ÌÚ½Ó¾°»á¤Ï¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï·ºË¡ÈÈºá²½¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤â½Ð¤Æ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Çã½Õ¤òÈÈºá¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÉáÄÌ¤ÎÃË¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈµÒ¤¬°¼Á²½¤·¤¿¡×¤È¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö½÷À¤¿¤Á¤Î¼ýÆþ¤¬¸º¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢À¸³è¤¬º¤µç¤·¡¢µÔÂÔ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤ÈÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ú²Ì¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¹çË¡²½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤í¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤¿¾å¤Ç¤Ê¤¤¤ÈµÄÏÀ¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£Çã½Õ¤À¤±¤ò·ºË¡È½ÃÇ¤Ë¤¹¤ì¤ÐÁ´¤Æ¼ý¤Þ¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤Æº£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÙ»á¤Ï¡Ö¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¯½÷¤Î¾Ú¸À¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¡Ø60¿Í°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤Ë²¿¤ò¤µ¤ì¤¿¤«¡©¡Ù¤È¤«ºÙ¤«¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀº¿ÀÌÌ¤Ç¤â¤Ã¤È½ý¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
