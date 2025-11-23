ÃæÆü¡¦¾¾»³¤Ï1²¯2500Ëü¡¡½é¤Î¥»¡¼¥Ö²¦¡¢2.5ÇÜÁý
¡¡ºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ëº£µ¨½é¤á¤Æµ±¤¤¤¿ÃæÆü¤Î¾¾»³¿¸ÌéÅê¼ê¤¬23Æü¡¢¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤·¡¢¸½¾õ¤Î5ÀéËü±ß¤«¤é2.5ÇÜÁý¤ÎÇ¯Êð1²¯2500Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£°éÀ®ÆþÃÄ¤«¤é3Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤ÆÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡£ÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈìÅÍß¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿µÏ¿¤ËÊÂ¤Ö46¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ¤¢¤Ã¤¿¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ¤òÌÔ¾Ê¡£Íèµ¨¤Ø¡ÖÁ´ÉôÍÞ¤¨¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡£100¡ó¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£Íè½Õ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë½Ð¾ì¤Ë¤â°ÕÍßÅª¤Ç¡ÖÁª¤Ð¤ì¤¿¤é¡¢À¤³¦°ì¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë