ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡õ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬°Õ³°¤Ê¸òÎ®¡¡³¤³°Ä©Àï¤Î·è°Õ¡Ö£²¿Í¤¤ê¤Ç¡×°ÜÀÒÁ°¤Ë²È¶ñ¤ò°ú¤¼è¤ê
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°£Ó£Ð¡×¤¬£²£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤«¤é¡Ö²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿Êý¤Ï²ñ¤¨¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È½Ò²û¡£¡ÖËÍ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡£º£¤Ï¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÃæÅÄ±Ñ¼÷¤È¤¤¤¦¡Ä¡×¤È¡¢£²£°£°£±Ç¯¤Ë¥í¡¼¥Þ¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤Î¥»¥ê¥¨£ÁÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦ÃæÅÄ»á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¡ÊÃæÅÄ»á¤¬¡Ë³¤³°¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤â¤¹¤´¤¯³Ê¹¥¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡££²¿Í¤¤ê¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤Ë¡ÊÃæÅÄ»á¤¬¡Ë¡Ø¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¡Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·èÃÇ¤·¤¿¤ó¤À¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È½Ò²û¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ÊÃæÅÄ»á¤¬³¤³°Ä©Àï¤Î·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ë¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¼«Ê¬¤¬µï¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡£¤Ç¤â¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¡Ø¤À¤È¤·¤¿¤éº£¡¢»È¤Ã¤Æ¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È¤«¥½¥Õ¥¡¡¼¤È¤«¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¡©¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡ÊÃæÅÄ»á¤¬¡Ë¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¯¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥½¥Õ¥¡¡¼¤È¤«¤¤¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤ó¡©¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¡ÊÃæÅÄ»á¤¬¡Ë¡Ø¤¤¤ä¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡Ø²¶¡¢°ú¤¼è¤ë¤Ê¡ª¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡¢°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃæÅÄ»á¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£