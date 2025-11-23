Ãæ¹ñ¤Î²¦µ£³°Áê¤¬Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¡¦¥¿¥¸¥­¥¹¥¿¥ó¤Î¥à¥Õ¥ê¥Ã¥Ç¥£¥ó³°Áê¤È²ñÃÌ¤·¡¢ÆüËÜ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö³°ÉôÀªÎÏ¤¬ÂæÏÑÌäÂê¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëÎ©¾ì¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï22Æü¡¢²¦µ£³°Áê¤È¥¿¥¸¥­¥¹¥¿¥ó¤Î¥à¥Õ¥ê¥Ã¥Ç¥£¥ó³°Áê¤¬²ñÃÌ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²ñÃÌ¤Ç²¦µ£³°Áê¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂæÏÑÍ­»ö¤ò¤á¤°¤ëÅúÊÛ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤Î±¦ÍãÀªÎÏ¤¬Îò»Ë¤òµÕÌá¤ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ä³°ÉôÀªÎÏ¤¬ÂæÏÑÌäÂê¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö³Æ¹ñ¤È¤È¤â¤ËÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î¾¡Íø¤ÎÀ®²Ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÆüËÜ¤ò¤±¤óÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥à¥Õ¥ê¥Ã¥Ç¥£¥ó³°Áê¤Ï¡ÖÂæÏÑÌäÂê¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¤Î¸·Àµ¤ÊÎ©¾ì¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤È±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

21Æü¤ËÍû¶¯¼óÁê¤¬Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥é¥Þ¥Ý¡¼¥¶ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤É¤Î¡Ö³Ë¿´ÅªÍø±×¤ÎÌäÂê¤Ç¸ß¤¤¤Ë»Ù»ý¤¹¤ë¡×¹Í¤¨¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ãæ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤È¤Î²ñÃÌ¤Î¾ì¤ÇÂæÏÑÌäÂê¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¤é¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¼çÄ¥¤·¹ñºÝÀ¤ÏÀ¤Ø¤ÎÆ¯¤­¤«¤±¤ò¶¯¤á¤ë¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤ò¸ÉÎ©²½¤µ¤»¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£