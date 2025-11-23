¡ÖÊª²Á¹â¤Ï¼ý¤Þ¤ë¤É¤³¤í¤«²ÃÂ®¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¥³¥í¥Ê¸åºÇÂç21.3Ãû±ß¤Î¡ÖÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¡×¤ò³ÕµÄ·èÄê¤â¹¹¤Ê¤ë±ß°Â¡õÊª²Á¹â¤Î·üÇ°¡Ä¡Ú¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û
¤ª¤³¤á·ô¤ä»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎµëÉÕ¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª²Á¹âÂÐºö¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÊª²Á¹â¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿·üÇ°¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸¡¾Ú¡Û4Ç¯Á°¤Î²È·×Êí¤ò¸µ¤ËÆ±¤¸¿©ÉÊ¤òÆ±¤¸¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡Ä
¡Ö1±ß¤Ç¤â°Â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡×Ä¹°ú¤¯Êª²Á¹â¤Ë»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤Ï
Åìµþ¡¦ÂæÅì¶è¤Ë¤¢¤ë¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¡£Êª²Á¹â¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï...
¤ªµÒ¤µ¤ó
¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÃÍÃÊ¤¬°Â¤¤¤â¤Î¤òÁª¤ó¤À¤ê¤È¤«¡×
¡Ö1±ß¤Ç¤â°Â¤¤¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Á¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤Ã¤Á¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¡×
¤³¤Á¤é¤ÎµÒ¤¬»ÙÊ§¤¤¤Ë»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï...¡Ö¤ª¤³¤á¥®¥Õ¥È·ô¡×¡£ÂæÅì¶è¤¬ÆÈ¼«¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤ÆÇÛÉÛ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂæÅì¶èÌ±
¡Ö¤â¤¦¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£ÂæÅì¶èÌ±¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯ºòÆüÍè¤¿¤Î¤è¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤Ã¤Æ¡¢¤ªÎÙ¤Î±ü¤µ¤ó¤ÈÍè¤¿¤Î¡©Íè¤¿¤Î¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡×
Å¹Â¦¤Ï...
Â¿·Ä²° ¿©ÉÊÃ´Åö¡¡·¨¸¶ÍÎ²ð¤µ¤ó
¡ÖÆüÍÑ»¨²ßÉÊ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´Ø·¸¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ª¤³¤á·ô¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ê¤ª¤³¤á·ô¤ÎÍøÍÑ¤¬¡ËÏ¢Æü100ËçÄ¶¤¨¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¶â·ô¤Ï´¿·Þ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Êª²Á¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï...
ÂæÅì¶èÌ±
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥â¥Î¤ÎÃÍÃÊ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢¹â¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È´õË¾¤·¤Þ¤¹¡×
Êª²Á¤Î°ÂÄê¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ë¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤É¤¦Åú¤¨¤ë¤Î¤«¡£
Ž¢¤ª¤³¤á·ôŽ£¤Ë»Ò¤É¤â»Ù±ç¡¡¡È¥³¥í¥Ê¸åºÇÂç¡É21.3Ãû±ß¤ÎÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö
19Æü¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÆàÎÉ¤Î³Á¤ò»î¿©¤·¤¿¹â»ÔÁíÍý¤Ï...
¹â»ÔÁíÍý
¡ÖÆàÎÉ¤Î³Á Ì¤Íè¤òÂó¤¯ ¤Á¤«¤éÍ¯¤¯¡×
¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òÂó¤¯¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢21Æü¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¡ÖÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¡×¡£ÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤ËÆÃÊÌÏÈ¤òÀß¤±¡¢ÂæÅì¶è¤Ê¤É¤ÇÆÈ¼«¤Ë»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëŽ¢¤ª¤³¤á·ôŽ£¤Ê¤É¤ÎÇÛÉÛ¤ò¼«¼£ÂÎ¤Ëµá¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹Âå¤ÎÊä½õ¤ä¡¢»Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¤â¡£
¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã
¡Öº£¤ÎÊë¤é¤·¤äÌ¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò´õË¾¤ËÊÑ¤¨¡¢¶¯¤¤·ÐºÑ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×
ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢ºâÀ¯»Ù½Ð¤Îµ¬ÌÏ¡£¸ºÀÇÊ¬¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ21.3Ãû±ß¤È¡¢¥³¥í¥Ê¸å¤ÇºÇÂç¤È¤Ê¤ê¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤òÂÎ¸½¤·¤¿·Á¡£¤¿¤À¡¢µðÈñ¤òÅê¤¸¤ëÊª²Á¹âÂÐºö¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÊª²Á¹â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¥¸¥ì¥ó¥Þ¤â¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ý¤Þ¤ë¤É¤³¤í¤«²Ð¤¬Ç³¤¨¤µ¤«¤ë¡×ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÊª²Á¹â¤Î·üÇ°¤â
²È·×Êí¤ò60Ç¯°Ê¾åÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾åÅÄÏÂ»Ò¤µ¤ó¡Ê91¡Ë¡£¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î4Ç¯Á°¤Î²È·×Êí¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º£²ó¡¢Æ±¤¸Å¹¤ÇÆ±¤¸¾¦ÉÊ¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Êª²Á¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È...
¾åÅÄÏÂ»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤Ë¤ó¤¸¤ó¤â40±ß¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤â¹â¤¤¡£µíÆý¤âËèÆü°û¤à¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤¡×
4Ç¯Á°¤Ë7000±ß¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÇÇã¤¨¤¿ÉÊÊª¤¬¡¢º£²ó¤Ï1Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
21Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Åý·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À¸Á¯¿©ÉÊ¤ò½ü¤¤¤¿¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤Î1Ç¯¤À¤±¤Ç7.2%¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¶â·ô¤äµëÉÕ¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¾Æ¤±ÀÐ¤Ë¿å¤È¤â¤¤¤¨¤ë¾õ¶·¤Ë¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤Ï...
¾åÅÄ¤µ¤ó
¡ÖÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¤«¤é¤ª¶â¤òÇÛ¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¹ñºÄ¡ÊÈ¯¹Ô¡Ë¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡£¤ª¶â¤¬À¤¤ÎÃæ¤ËÁý¤¨¤ë¤È¡¢¤ª¶â¤ÎÃÍÂÇ¤Á¡Ê±ß¤Î²ÁÃÍ¡Ë¤¬²¼¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬º£¤Î¸½¾Ý¡ÊÊª²Á¹â¡Ë¤À¤È»×¤¦¡£µëÉÕ¶â¤ÏÂÐ¾ÉÎÅË¡¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Êº¬ËÜÅª¤Ê¡Ë·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¼ÂºÝ¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò·Ç¤²¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢±ß°Â¤¬¿Ê¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¹ñºÄ¤Î²Á³Ê¤â²¼Íî¡£Ä¹´ü¶âÍø¤¬17Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¹â¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÀìÌç²È¤Ï¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤è¤ëºâÀ¯°²½¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë±ß°Â¤ÈÊª²Á¹â¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¡·§Ìî±ÑÀ¸¼óÀÊ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È
¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Êª²Á¹â¤ò»ß¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£±ß°Â¤È¤¤¤¦²Ð¸µ¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê²ò·è¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡£Êª²Á¹â¤Ï¤³¤ì¤Ç¼ý¤Þ¤ë¤É¤³¤í¤«²Ð¤¬Ç³¤¨¤µ¤«¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ì²ÃÂ®¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹Ô³Û¤ÏºòÇ¯ÅÙ¤ò²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤·¤Æ¡¢ºâÀ¯µ¬Î§¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë»ÑÀª¤â¸«¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç...
¹â»ÔÁíÍý
¡ÖÆüËÜ¤¬¤¤¤Þ¹Ô¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¹Ô¤²á¤®¤¿¶Û½ÌºâÀ¯¤Ë¤è¤ê¹ñÎÏ¤ò¿êÂà¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤è¤ê¹ñÎÏ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡Ö¹ñÎÏ¡×¤Î¶¯²½¡£Êª²Á¹â¤È±ß°Â¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤¤«¤¸¼è¤ê¤òÇ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£