JR¶å½£¤¬2025Ç¯Åß¤â¾®³ØÀ¸¸ÂÄê¤ÎÇË³Ê¤¹¤®¤ë¤¤Ã¤×¡Ö¤³¤É¤â¤Ü¤¦¤±¤ó¤¤Ã¤×¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¤Ã¤×¤ÏJR¶å½£¤ÎÉáÄÌ¡¦²÷Â®Îó¼Ö¤Ê¤É¤¬1Æü¤¿¤Ã¤¿¤Î100±ß¤Ç¾è¤êÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÎÅß¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅßµÙ¤ß¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤äµ¢¾Ê¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
100±ß¶Ì¤Ò¤È¤Ä¤Ç¶å½£À©ÇÆ¡ª¡©¤ªÇ¯¶Ì¤ò¼é¤êÈ´¤¯ºÇ¶¯¤Î¤¤Ã¤×
¥Ð¥¹¤âÅÅ¼Ö¤â¾è¤êÊüÂê¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö²Ý¶â¡×¤Ç¿·´´Àþ¥ï¡¼¥×¤â²ÄÇ½
JR¶å½£¤¬È¯Çä¤¹¤ë¡Ö¤³¤É¤â¤Ü¤¦¤±¤ó¤¤Ã¤×¡×¤Ï¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢¤ªºâÉÛ¤ËÍ¥¤·¤¤¤¤Ã¤×¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏJR¶å½£´ÉÆâ¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¤ª¤è¤Ó²÷Â®Îó¼Ö¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤ÈJR¶å½£¥Ð¥¹¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤âÁ´Àþ¤¬¾è¤êÊüÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï¾×·â¤Î¡Ö100±ß¡×¤Ç¤¹¡£ÂÌ²Û»Ò¤òÇã¤¦¤«¡¢¶å½£¤òÎ¹¤¹¤ë¤«¡¢µæ¶Ë¤ÎÁªÂò¤¬Ç÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤¤Ã¤×¤Î¥Ë¥¯¥¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢ÊÌÅÓÆÃµÞ·ô¤ò¹ØÆþ¡Ê²Ý¶â¡Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢JR¶å½£¤Î¿·´´Àþ¤äÆÃµÞÎó¼Ö¤Ë¤â¾è¼Ö¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤ä¤¢¤³¤¬¤ì¤Î´Ñ¸÷Îó¼Ö¡ÖD&SÎó¼Ö¡×¤Ø¤Î¾è¼Ö¤â¡¢ÆÃµÞ·ô¤òÇã¤¤Â¤¹¤À¤±¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Î°ÜÆ°Èñ³×Ì¿¤¬µ¯¤¤½¤¦¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤ª¡¢¾®ÁÒ¡ÁÇîÂ¿´Ö¤Î»³ÍÛ¿·´´Àþ¤äÊ¡²¬»ÔÃÏ²¼Å´¤Ê¤É¡¢JR¶å½£°Ê³°¤Î¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²èÌÌ¤ÎÃæ¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤¬Ç®¤¤¡ª¥Þ¥ê¥ª¤È°ì½ï¤Ë¥³¥¤¥óÃµ¤·¤ÎÎ¹¤Ø
¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¤òÌÜ·â¤»¤è¡ªÅßµÙ¤ß¤Ï¥³¥¿¥Ä¤Ç¿²¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤
º£²ó¤Î¡Ø¤³¤É¤â¤Ü¤¦¤±¤ó¤¤Ã¤×¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¡ßJR¶å½£ ¡ÁLet¡Çs GO KYUSHU¡ª¡Á¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÜÆ°Ãæ¤âÂà¶þ¤¹¤ë²Ë¤òÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡Ö885·Ï ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª ¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¶å½£Æâ¤Î±Ø¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬½Ð¸½¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢JR¶å½£¤Î±Ø¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ê¤ÉÁ´100²Õ½ê¤ò½ä¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡Ö¥³¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ê¥ª¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥Ñ¥Í¥ë¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤¤Ã¤×¤ò°®¤ê¤·¤á¤Æ¥ê¥¢¥ë¤ÊËÁ¸±¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¥³¥¤¥ó½¸¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ë¤Î¤â°ì¶½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¡ßJR¶å½£ ¡ÁLet¡Çs GO KYUSHU¡ª¡Á¡×¡Ê¢¨2025Ç¯10·î·ÇºÜ¡Ë
¡Ö¤³¤É¤â¤Ü¤¦¤±¤ó¤¤Ã¤×¡×³µÍ×
º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¤³¤É¤â¤Ü¤¦¤±¤ó¤¤Ã¤×¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î24Æü(¿å)¡Á2026Ç¯1·î7Æü(¿å)
È¯Çä´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î24Æü(·î)¡Á2026Ç¯1·î6Æü(²Ð)¢¨ÍøÍÑÆü¤ÎÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÅöÆü¤ÏÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖJR¶å½£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÎó¼ÖÍ½Ìó¡×¤Ç¤ÏÁ°Æü23»þ¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§100±ß¡Ê¾®³Ø6Ç¯À¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¸ÂÄê¡Ë
È¯Çä²Õ½ê¡§¡ÖJR¶å½£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÎó¼ÖÍ½Ìó¡×¤ª¤è¤ÓJR¶å½£¤Î¡Ö»ØÄêÀÊ·ôÇäµ¡¡×¢¨±Ø¤ÎÁë¸ý¤Ç¤ÏÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó
ÍøÍÑ²ÄÇ½¥¨¥ê¥¢¡§JR¶å½£¤ÎÉáÄÌ¡¦²÷Â®Îó¼Ö¡¢JR¶å½£¥Ð¥¹¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹Á´Àþ¡ÊÄ¾ÊýÀþ¡¢BRT¤Ò¤³¤Ü¤·¥é¥¤¥ó¡¢´òÌîÀþ¡¢ËÌ»§Àþ¡Ë¢¨ÊÌÅÓÆÃµÞ·ô¹ØÆþ¤Ç¡¢JR¶å½£¤Î¿·´´Àþ¡¦ÆÃµÞÎó¼Ö¤âÍøÍÑ²Ä
ÅßµÙ¤ß¤Îµ¢¾Ê¤ä½é·Ø¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤Ë¡¢¤³¤Î¤¤Ã¤×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¶å½£¤ÎÅ´Æ»Î¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾ÜºÙ¤ÏJR¶å½£¤Î¡Ö¤³¤É¤â¤Ü¤¦¤±¤ó¤¤Ã¤×¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
