¾¡ÃÏÎÃ¡¦²Ï¹çÍ¥¼Â¡¦¾®Àôº£Æü»Ò¤é½Ð±é¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·à¡Ö»ä¤òÃµ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡×WOWOW¤ÇÍèÇ¯2·îÇÛ¿®·èÄê ´ä¾¾Î»»á¤¬±é½Ð
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡Û10·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿¡¢¾¡ÃÏÎÃ¡ß²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¤µ¤é¤Ë¾®Àôº£Æü»Ò¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿ÉñÂæ¡Ö»ä¤òÃµ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡×¤¬¡¢2026Ç¯2·î¤ËWOWOW¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¶»¸µ¤¶¤Ã¤¯¤ê¥É¥ì¥¹»Ñ
±é·à³¦¤Î´ñºÍ¡¢´ä¾¾Î»»á¤Îºî¡¦±é½Ð¤Ë¤è¤ë⼈µ¤¸ø±é¡£²á¤®¤¿Æü¤Ë¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¾¯⼥¡£µ¢¾Ê¤·¤¿¸Î¶¿¤Ç¡¢¤½¤Î¾¯⼥¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿ÃË¡£Èà⼥¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤Î»þ¤Î¾¯⼥¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤âÊú¤Â³¤±¤¿ìÞºá¤Îµ¤»ý¤Á¤¬⾒¤»¤¿¸¸¤Ê¤Î¤«¡£¿¼¤Þ¤ëÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Û¤É¤ËÉÔ°Â¤¬⼤¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤¯ÃË¤Î¤¿¤É¤êÃå¤¯Àè¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡£
¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó‧¥ß¥ë¥Ï¥¦¥¶¡¼¤ÎÃ»ÊÔ¾®Àâ¡Ö¥¤¥ì¡¼¥ó‧¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¤Î¼ºí©¡×¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¡¢´ä¾¾»á¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¡£⾼¹»¤Î»þ¤Ë¼ºí©¤·¤¿¾¯⼥¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë⻘Ç¯¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Î´ä¾¾ºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¾¡ÃÏ¡£Èà¤Î⾼¹»»þÂå¤ÎÃ´Ç¤¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´ä¾¾ºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¾®Àô¡£¤µ¤é¤Ë´ä¾¾ºîÉÊ¤Ë¤Ï½é½Ð±é¤Ê¤¬¤é¡¢¼ºí©¤·¤¿¾¯⼥¤ò±é¤¸¡¢¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä²Ï¹ç¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÉÙ⼭¤¨¤ê»Ò¡¢¼Ä¸¶Íª¿¡¢¿·Ì¾´ð¹À¡¢´ä¾¾¤¬½Ð±é¡£ÅöÆü·ô¤òµá¤á⻑¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤¿⼈µ¤¸ø±é¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤É¤³¤«ÉÔ°Â¤Ê¶õµ¤´¶¤¬Éº¤¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·à¤Î·æºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
·ëº§¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÊó¹ð¤Î¤¿¤á¤Ë¶¿⾥¤ÎÄ®¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¸Å²ì¥¢¥¥ª¡Ê¾¡ÃÏÎÃ¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÄ®¤ò²û¤«¤·¤¯»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢⾼¹»¤Î»þ¤Ë¼ºí©¤·¤¿»°Âô¾½¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¶µ¼¼¤Î¶ù¤Ë¤¤¤Ä¤â¥Ý¥Ä¥ó¤È¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾¯⼥¤À¤Ã¤¿¾½¤¬¼ºí©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢⾃Ê¬¤Ë¤â¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¥ª¡£Èà¤Ï⾼¹»¤Î»þ¤ÎÃ´Ç¤¤Ç¡¢¥¢¥¥ª¤È¾½¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¾®Àâ¡ØÌµ⼈Åç¡Ù¤ò¼¹É®¤·¡¢º£¤Ïºî²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿⼤¾ë¥æ¥¤»Ò¡Ê¾®Àôº£Æü»Ò¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£
¢£ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Æü¡§2026Ç¯2·îWOWOWÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È
ºî¡¦±é½Ð¡§´ä¾¾Î»
½Ð±é¡§¾¡ÃÏÎÃ¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢ÉÙ⼭¤¨¤ê»Ò¡¢¼Ä¸¶Íª¿¡¢¿·Ì¾´ð¹À¡¢´ä¾¾Î»¡¢¾®Àôº£Æü»Ò
¢£¼ýÏ¿Æü¡§2025Ç¯10·î25Æü
¢£¼ýÏ¿¾ì½ê¡§Åìµþ ËÜÂ¿·à¾ì
