¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡ÛÄ¶ÆÃµÞ¤ÎÁðÀîÂóÌï¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÈõ¸ý¹¬Ê¿¤¬11·î23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè35²ó±Ç²èº× TAMA CINEMA FORUM¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¤³¤³¤í¡×¡ÊÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿12·î8ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ÎÆÃÊÌÀè¹Ô¾å±Ç¤ª¤è¤Ó¡¢ÅÐÃÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£Èõ¸ý¤¬¡¢ÁðÀî¤È¤Î¼Çµï¤Ç½é¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Î·ö²Þ¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢7²ó¤«¤é8²ó·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÁðÀî¤Ï¡Ö7²ó¤â8²ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â´·¤ì¤â¤Ç¤¹¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃæÀî´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤ÏËèÅÙ¿·Á¯¤Ç¤¹¤·¡¢Ëè²óÈà¡ÊÈõ¸ý¡Ë¤¬°ã¤¦´é¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¿·Á¯¤Ë¤Ç¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃæÀîÎ¶ÂÀÏº´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤òÀä»¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÀî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁðÀî¤µ¤ó¤Ï¼õ¤±¤Î¼Çµï¤¬¾å¼ê¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤åºÎï¤Ê¿´¤Ç´¶¼õÀ¤¬¿å¤Î¤è¤¦¤ËÆ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤éÀÄ¤¤±ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÈõ¸ý¤µ¤ó¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¡×¤ÈÈæÓÈ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÈõ¸ý¤µ¤ó¤¬È¯¤·¤¿¤â¤Î¤òÁðÀî¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¼õ¤±¼è¤ë¤«¡¢Èõ¸ý¤µ¤ó¤¬Ëè²óÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÁðÀî¤µ¤ó¤âËè²óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢·¿¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿´¤Ç´¶¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ÎÈ¿¼Í¤·¤¢¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È2¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË«¤á¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
Èõ¸ý¤Ï¡¢ÁðÀî¤ÈÀµÌÌ¤Ç¤Î¼Çµï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë´é¤¬Á´Éô°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó´¶¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÌÜ¤Î±ü¤Ë²¿¤«¤ò´¶¤¸¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¿Í¤È¼Çµï¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£±é½Ð¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡¢É½¾ð¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¼Çµï¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤½¤Î¾ì¤ËÀ¸¤¤Æ¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤³¤Î´é¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Î´é¤Ï¤¹¤´¤¤°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Ê¸¹ë¡¦²ÆÌÜÞûÀÐ¤ÎÌ¾ºî¡Ö¤³¡µ¤í¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢Èþ¤·¤¯¤âÑ³¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡£¡È»ä¡É¡ÊÁðÀî¡Ë¡¢¡ÈÈà¡É¡ÊÈõ¸ý¡Ë¡¢¡ÈÈà½÷¡É¡Ê²Æ»Ò¡Ë¡¢3¿Í¤ÎÃË½÷¤Î¤³¤³¤í¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯¤µ¤Þ¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢ÎáÏÂ¤Î¡Ö¤³¤³¤í¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÁðÀîÂóÌï¡õÈõ¸ý¹¬Ê¿¡¢´ÆÆÄÀä»¿¤Î·ö²Þ¥·¡¼¥ó
¢¡Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢ÁðÀîÂóÌï¤È¤Î¼Çµï¤Ç½é¤á¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤¿´¶³Ð
¢¡ÁðÀîÂóÌï¡õÈõ¸ý¹¬Ê¿W¼ç±é¡Ö¤³¤³¤í¡×
