De La Soul¡¢9Ç¯¤Ö¤ê10ºîÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCabin In The Sky¡Ù¥ê¥êー¥¹¡¡NAS¡¢DJ¥×¥ì¥ß¥¢¤é»²²Ã
¡¡De La Soul¤¬¡¢9Ç¯¤Ö¤ê10ºîÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCabin In The Sky¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢NAS¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥ìー¥Ù¥ë Mass Appeal¤«¤é¡ÈLegend Has It¡É¥·¥êー¥º¤ÎÂè6ÃÆ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥°¥ëー¥×¤Î¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥×¥¿ー¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤éÆâ¾Ê¤ò½Å¤Í¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿Èà¤é¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬Ëþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¥Ôー¥È¡¦¥í¥Ã¥¯¡¢DJ¥×¥ì¥ß¥¢¡¢¥¹ー¥Ñ¡¦¥Ç¥¤¥ô¡¦¥¦¥§¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡£¤µ¤é¤ËNAS¡¢Q-Tip¡¢¥¥éー¡¦¥Þ¥¤¥¯¡¢¥¹¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ê¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥½ー¥È¡¢¥³¥â¥ó¡¢¥Ó¥é¥ë¡¢¥æ¥¥ß¡¦¥Ê¥¬¥Î¡Ê¥ê¥È¥ë¡¦¥É¥é¥´¥ó¡Ë¤é¤¬¥²¥¹¥È»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ðー¤Î¥Ý¥¹¡ÊPosdnuos¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿Ç¯¤âÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Æ»¤Î¥´ー¥ë¤ËÃ£¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£°ìÊâ°ìÊâ¡¢Á´¤Æ¤ÎÄ©Àï¤¬¡¢Á´¤Æ¤Î¿¼Ìë¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCabin In The Sky¡Ù¤Ï¾¡Íø¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìþ¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤Î°¦¤¹¤ë¥¢ー¥È¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤ë´î¤Ó¤Ç¤¹¡£¿ë¤Ë¤³¤ì¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤È°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥¹¡ÊMaseo¡Ë¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡¢»ä¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤Æü¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¤¥ô¡Ê¸Î¥È¥¥¥ëー¥´¥¤¡Ë¤Îº²¤Ï¤³¤Î²»³Ú¤Ë½É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥°¥ëー¥×¤òºî¤ê¾å¤²¤¿Êª¸ì¡¢¾Ð¤¤¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤ÎÃæ¤Ë¡£¤¢¤é¤æ¤ëÇ¯Îð¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¶Ê¤Ë¼«¿È¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï½é´ü¥Õ¥¡¥ó¡¢¿·¤¿¤Ê¥ê¥¹¥Êー¡¢¤½¤·¤Æ²æ¡¹¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Ï¿ÍÀ¸¤Î²»³Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î²»³Ú¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æº£Æü¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÀ¤³¦¤È¶¦Í¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
