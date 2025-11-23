¥Ú¥Ã¥×Áê¼ê¤Ë17ÀïÌÜ¤ÇÂÔË¾¤Î½éÇòÀ±¡Ä¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë»Ø´ø´±¡ÖÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×
¡¡¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤òÎ¨¤¤¤ë¥¨¥Ç¥£¡¦¥Ï¥¦´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÂÐÀï¡£63Ê¬¤Ë¥Ï¡¼¥ô¥£¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢68Ê¬¤Ë¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¸å¤Î70Ê¬¤ËºÆ¤Ó¥Ð¡¼¥ó¥º¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢2¡Ý1¤Ç¥ê¡¼¥°Àï3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSquawka¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¥¦´ÆÆÄ¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹»Ø´ø»þ¤«¤é´Þ¤á¤Æ¡¢¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï16»î¹ç¤òÀï¤Ã¤ÆÌ¤¾¡Íø¡Ê2Ê¬¤±14ÇÔ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢17»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄÁê¼ê¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï½éÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄÁê¼ê¤ËÂÔË¾¤Î¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»î¹ç¸å¡¢¥Ï¥¦´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ú¥Ã¥×¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤òÄ¹¤¤´ÖÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Èà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ÆÆÄ¤À¡£º£Ìë¾¡¤Æ¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤è¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¾ðÇ®¡¢ÅØÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ»ÑÀª¤Ë¤Ï´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡£Èè¤ì¤¬¸«¤¨¤¿¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉÀï¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê²þÁ±¤À¡£¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡£¸·¤·¤¤¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¡×
¡Ö¤É¤ó¤ÊÀïÎ¬¤òÁª¤ó¤Ç¤â¡¢¥·¥Æ¥£¤ÏÉ¬¤º¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î°Õ¸«¤À¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËºÇ¤â¹ç¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁª¤Ü¤¦¤È¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº£Æü¡Ê¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¡Ë¥Ï¡¼¥é¥ó¥ÉÁê¼ê¤Ë¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
