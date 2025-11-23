Ä¹´ü½èÊ¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ£²Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¡ªÊ©ÂåÉ½91¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÂçÊª¤Ï²¿¤ò»×¤Ã¤¿¡©WÇÕ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤°Õ¼±¡©¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡½¡½¡×
¡¡¸½ÃÏ11·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè13Àá¤Ç¡¢ÆîÌîÂó¼Â¤È¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ý¥°¥Ð¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥â¥Ê¥³¤¬¡¢¥ì¥ó¥Ì¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£Âà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢£±¡Ý£´¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆîÌî¤Ï61Ê¬¤«¤é¡¢¤½¤·¤Æ¥Ý¥°¥Ð¤Ï85Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Ç91¥¥ã¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ë32ºÐ¤ÎMF¤Ï¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹ºßÀÒ»þ¤Î2023Ç¯£¸·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤Ç°ãÈ¿ÌôÊª¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢£´Ç¯´Ö¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò²¼¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢½èÊ¬¤Î´ü´Ö¤Ï18¤«·î¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¡£¥×¥ì¡¼²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯£³·î¤Ë¥â¥Ê¥³¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Éé½ý¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÂÔË¾¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØLe Parisien¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ý¥°¥Ð¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¡¢²¿¤ò»×¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¿´¶¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¿ô¤«·îÁ°¤«¤éÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤³¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ø¤¢¤¢¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó·ë²Ì¤Ï´üÂÔÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´ÆÆÄ¤¬½Ð¾ì¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤½¤¦¤ÈÅØ¤á¤¿¤è¡×
¡¡Íè²Æ¤ËËÌÃæÊÆWÇÕ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½Éüµ¢¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢2018Ç¯¤Î¥í¥·¥¢WÇÕÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÎäÀÅ¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Þ¤À±ó¤¤ÏÃ¤À¡£º£¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥Ê¥³¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤ÏÄü¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ÀÈó¾ï¤Ë±ó¤¤ÏÃ¤À¡£Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï¥â¥Ê¥³¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡Ä¹¤¤¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ç£±ÈÖ¹¥¤¡×¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ý¥°¥Ð¡£¡È´°Á´Éü³è¡É¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
