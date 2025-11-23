¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡Ö¤¢¤ì¤À¤±°ÂÖ¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¡¡¸½Ìò½÷»ÒÂçÀ¸¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡ÈÅê¹Æ¡É¤ËÈ¿±þ
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤«¤Ä¤ÆÈÖÁÈ¥É¥Ã¥¥ê¤Ç¶¦±é¤·¤¿¸½Ìò½÷»ÒÂçÀ¸¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯È¿±þ¡Ä¡É°ÂÖ¤ò¤Ä¤«¤ì¤¿¡É¸½Ìò½÷»ÒÂçÀ¸¥¿¥ì¥ó¥È
¡¡¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤Ï¡¢ºòÇ¯9·îÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Î¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¥¥ã¥éºî¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«Àâ¡×¤Ë¤Æ¸½Ìò½÷»ÒÂçÀ¸¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±ÝËÜ¤æ¤¤¤Ê¤È¶¦±é¡£¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤¬¡¢¥«¥á¥é¤¬»ß¤Þ¤ë¤¿¤Ó¤ËÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÁÇ´é¡É¤ò¸«¤»¡¢¤½¤ì¤Ë±ÝËÜ¤¬ÀïØË¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÊüÁ÷Åö»þ¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±ÝËÜ¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤É¤³¤Ë¤Ä¤±¤è¤¦¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡È¶â¤Î¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡É¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤Ï¡Ö¿åÍËÆü¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ì¤À¤±°ÂÖ¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤ÇÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯È¿±þ¡Ä¡É°ÂÖ¤ò¤Ä¤«¤ì¤¿¡É¸½Ìò½÷»ÒÂçÀ¸¥¿¥ì¥ó¥È
¡¡¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤Ï¡¢ºòÇ¯9·îÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Î¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¥¥ã¥éºî¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«Àâ¡×¤Ë¤Æ¸½Ìò½÷»ÒÂçÀ¸¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±ÝËÜ¤æ¤¤¤Ê¤È¶¦±é¡£¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤¬¡¢¥«¥á¥é¤¬»ß¤Þ¤ë¤¿¤Ó¤ËÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÁÇ´é¡É¤ò¸«¤»¡¢¤½¤ì¤Ë±ÝËÜ¤¬ÀïØË¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÊüÁ÷Åö»þ¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±ÝËÜ¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤É¤³¤Ë¤Ä¤±¤è¤¦¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡È¶â¤Î¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡É¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤Ï¡Ö¿åÍËÆü¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ì¤À¤±°ÂÖ¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤ÇÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£