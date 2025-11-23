¡ÚÎ¦¾å¡¦È¬²¦»ÒLD¡ÛÃæ±û¡¦²¬ÅÄ³«À®¡õËÜ´Öñ¥¤¬¹¥Áö¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ï¤«¤Ê¤ê»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×È¢º¬±ØÅÁ¤ØÃÆ¤ß
¡þÈ¬²¦»Ò¥í¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹(22Æü¡¢¾åÍ®ÌÚ¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì)
Î¦¾å¡¦Ä¹µ÷Î¥¼ïÌÜ¤ÎµÏ¿²ñ¡¢È¬²¦»Ò¥í¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡£º£Ç¯¤ÏÃË»Ò10000m¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î7ÁÈ¤¬³«ºÅ¡£¼Â¶ÈÃÄÁª¼ê¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¡¢Âç³ØÀ¸¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¹¥Áö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Âè6ÁÈ¤Ë¤Ï¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¤ÎËÜ´Öñ¥(3Ç¯)¤È²¬ÅÄ³«À®Áª¼ê(2Ç¯)¤¬½Ð¾ì¡£¡Ö100ÅÀ¤°¤é¤¤¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É½Ð¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¬ÅÄÁª¼ê¡£¡Ö´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ø27Ê¬Âæ¤ò¤Þ¤º¤Ï½Ð¤»¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤ªÁ°¤Ê¤é(27Ê¬)40ÉÃÂæ¶á¤¯¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÀ¤¨¤ë¤Ê¤é¤½¤³¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤±¡Ù¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢ÀèÇÚ¤ÎËÜ´ÖÁª¼ê¤È¶¦¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
8000m²á¤®¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤òÁö¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ºÇ¸å¤Ï½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÁÈ4Ãå¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¡¢Î¾¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¼«¸ÊµÏ¿¤ò30ÉÃ°Ê¾å¹¹¿·¤·¡¢ÌîÃæÁª¼ê¤Ë¼¡¤°ÆüËÜÁª¼ê³ØÀ¸ÎòÂå7°Ì¤È¤Ê¤ë27Ê¬37ÉÃ06¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Ãæ±ûÂç³ØµÏ¿¤ò¤âÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Ï¡¢½Ð±À±ØÅÁ¤Ç¤Ï1¶è¶è´Ö¾Þ¤È²÷Áö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹µé¤Î½¸¤¦7¶è¤Ç¡¢¶è´Ö6°Ì¡£¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ç°Ì¤òÍî¤È¤¹²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹õÅÄÄ«Æü¤µ¤ó(ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø)¤äº´Æ£·½ÂÁ¤µ¤ó(¶ðß·Âç³Ø)¤È¤¤¤¦³ØÀ¸¤Î¥È¥Ã¥×¤ÎÊý¤ÈÀï¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤«¤ËÎÏÉÔÂ¤«¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤â¤¦°ìÅÙÎ®¤ì¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢°ì¤«¤éÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
°ËÀªÏ©¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ò¸«»ö¤ËÀ²¤é¤¹²÷Áö¡£¼«¿®¤ò¤â¼è¤êÌá¤¹·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ´ÖÁª¼ê¤â27Ê¬45ÉÃ05¤È¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò1ÉÃ¹¹¿·¡£ºÇ½ªÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿µÈµï½Ù¶³Áª¼ê(4Ç¯)¤Ï¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿MARCHÂÐ¹³Àï¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¹¥µÏ¿¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ÅÄÁª¼ê¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ï¤«¤Ê¤ê»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÁí¹çÍ¥¾¡¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÃæ±ûÂç³Ø¤Î22Æü¼ç¤Ê·ë²Ì¡Û
¡ãÈ¬²¦»Ò¥í¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡ä
27Ê¬37ÉÃ06 ²¬ÅÄ³«À®(2Ç¯)
27Ê¬45ÉÃ05 ËÜ´Öñ¥(3Ç¯)
28Ê¬32ÉÃ82 µÈµï½Ù¶³(4Ç¯)
¡ãMARCHÂÐ¹³Àï¡ä
27Ê¬40ÉÃ50 Æ£ÅÄÂçÃÒ(3Ç¯)
27Ê¬52ÉÃ18 Î¯ÃÓ°ìÂÀ(4Ç¯)
27Ê¬53ÉÃ85 茺¸ýÂçÏÂ(1Ç¯)
28Ê¬08ÉÃ56 ÊÂÀîñ¥ÂÀ(2Ç¯)
28Ê¬10ÉÃ82 º´Æ£Âç²ð(2Ç¯)
28Ê¬11ÉÃ74 »°ÂðÍªÅÍ(1Ç¯)
28Ê¬15ÉÃ58 ¼·»ÞÄ¾(2Ç¯)
28Ê¬28ÉÃ11 ÅÄ¸¶àèÂÀÏº(2Ç¯)