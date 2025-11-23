¡ÚÎ¦¾å¡¦È¬²¦»ÒLD¡ÛÔ¢ÕÜ±¡¡¦ÌîÃæ¹±µü¤¬ÀèÇÚ¡¦Ê¿ÎÓÀ¶À¡¤Ë¶¥¤ê¾¡¤ÁÆüËÜ³ØÀ¸ÎòÂå6°Ì¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤è¤ê¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ®¤¤¡×
¡þÈ¬²¦»Ò¥í¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹(22Æü¡¢¾åÍ®ÌÚ¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì)
Î¦¾å¡¦Ä¹µ÷Î¥¼ïÌÜ¤ÎµÏ¿²ñ¡¢È¬²¦»Ò¥í¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡£º£Ç¯¤ÏÃË»Ò10000m¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î7ÁÈ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ½ªÁÈ¤Ç¤ÏÎëÌÚ²ê¿áÁª¼ê(¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö/¶ðß·Âç³ØOB)¤¬27Ê¬05ÉÃ92¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¤Î¤ò¤Ï¤¸¤á¹¥µÏ¿¤¬Â³½Ð¡£¼Â¶ÈÃÄÁª¼ê¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¡¢Âç³ØÀ¸¥é¥ó¥Ê¡¼¤âÎÏÁö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Âè5ÁÈ¤Ë¤ÏÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤ÎÌîÃæ¹±µüÁª¼ê(3Ç¯)¤¬ÅÐ¾ì¡£Âç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢Îý½¬¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¿ÎÓÀ¶À¡Áª¼ê(¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É)¤È°ì½ï¤Ë¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ò¹ï¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÖÔ¢ÕÜ±¡¤ÎÀèÇÚ¤¬Æ±¤¸ÁÈ¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç³ØÀ¸1¿Í¤ÇÁö¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÌîÃæÁª¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀßÄê¥¿¥¤¥à¤Ï28Ê¬00ÉÃ¡£ÅÓÃæ¤Î5000m¤ò13Ê¬59ÉÃ¤È¤Û¤ÜÀßÄêÄÌ¤ê¤ËÄÌ²á¤¹¤ë¤È¡¢ÌîÃæÁª¼ê¤ÏÊ¿ÎÓÁª¼ê¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤µ¤é¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»þÀÞ¡¢Ê¿ÎÓÁª¼ê¤È²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹Í¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥Ú¡¼¥¹¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÂ®¤¯¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¤«¡Ø¸åÈ¾½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤«¡¢Åö¤¿¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ØÍî¤ÁÃå¤³¤¦¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
8000m¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤¬È´¤±¤ë¤È¡¢Ê¿ÎÓÁª¼ê¤È¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤Ë¡£¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ËÊ¬¤¬¤¢¤ëÌîÃæÁª¼ê¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÀèÇÚ¤òÆÍ¤Êü¤·¤Æ1Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£ÆüËÜÁª¼ê³ØÀ¸ÎòÂå6°Ì¤È¤Ê¤ë27Ê¬36ÉÃ64¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Ê¿ÎÓÀèÇÚ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜµÏ¿¤ò¤âÅÉ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¿¥¤¥à¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤è¤ê¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ®¤¤¤°¤é¤¤¡£8000m¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é27Ê¬40ÉÃ¤°¤é¤¤¹Ô¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤±¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ÌîÃæÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÛÄê°Ê¾å¤Î¥¿¥¤¥à¤ÇÁö¤êÀÚ¤ê¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆ¤ß¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÁí¹çÍ¥¾¡¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤½¤³¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡£ÍßÄ¥¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×º£µ¨¤Ï¡¢½Ð±À±ØÅÁ¤Ç¤ÏÎ±³ØÀ¸¤È¸ß³Ñ¤ÎÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²3¶è2°Ì¡£Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¤Ï¡¢Î±³ØÀ¸¤òÍÞ¤¨¤Æ3¶è¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ØÅÁ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀä¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤â¤½¤ÎÇúÈ¯Åª¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£