¥Ö¥é¥¸¥ëÁ°ÂçÅýÎÎ¤ò¹´Â«¡¢Æ¨Ë´¤Î¶²¤ì¡¡¶áÆüÃæ¤Ë·º´ü³«»Ï¤ÎÍ½Äê
¡ÊCNN¡Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥ë¡¦¥Ü¥ë¥½¥Ê¡¼¥íÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬22Æü¡¢¼«ÂðÆð¶Ø¤«¤é¤ÎÆ¨Áö¤ò»î¤ß¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£Åö¶É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥Ü¥ë¥½¥Ê¡¼¥í»á¤Ï¿ôÆü¸å¤Ë¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼Ì¤¿ë¤ò¼çÆ³¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ÇÉþÌò¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¥ë¥½¥Ê¡¼¥í»á¤ÎÁÊÄÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤Î¥é¥ó¥É¡¼¹ñÌ³ÉûÄ¹´±¤Ï22Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¥Ü¥ë¥½¥Ê¡¼¥í»á¤Î¹´Â«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¡×¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÄ©È¯Åª¤ÇÉÔÉ¬Í×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Ö¥é¥¸¥ëÏ¢Ë®·Ù»¡¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë´ð¤Å¤Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤¬Ç§¤á¤¿Í½ËÉÅª¤ÊÂáÊá¾õ¤ò¼¹¹Ô¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£CNNÄó·È¶ÉCNN¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¾ðÊó¶Ú¤¬CNN¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¹ÃË¤Î¥Õ¥é¥Ó¥ª¡¦¥Ü¥ë¥½¥Ê¡¼¥í¾å±¡µÄ°÷¤¬Á°ÂçÅýÎÎ¤Î½»¤à½¸¹ç½»ÂðÁ°¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿½¸²ñ¤¬ÂáÊá¾õ¤ÎÀÁµá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¥Ü¥ë¥½¥Ê¡¼¥í»á¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤Ï¹´Â«¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¹µÁÊ¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢¥Ü¥ë¥½¥Ê¡¼¥í»á¤¬Æ¨Áö¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Ï22Æü¡¢½¸²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù»ý¼Ô¤Î¾·½¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¤½¤ì¤¬Æ¨Áö¤ò»î¤ß¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¤ÌÀ¤ËÅÅ»Ò´Æ»ëÁõÃÖ¤Ø¤Î°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¹âºÛ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥â¤Ë¤è¤ëº®Íð¤Ë¾è¤¸¤ÆÆ¨Áö¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¼ó¤ËÁõÃå¤·¤¿´Æ»ëÁõÃÖ¤òÇË²õ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥Ó¥ª»á¤ÏÅö½é¡¢22ÆüÌë¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½¸²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¶á¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ü¥ë¥½¥Ê¡¼¥í»á¤Î¤¿¤á¤Ëµ§¤ê¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤¬²óÉü¤¹¤ë¤è¤¦µ§¤ëµ¡²ñ¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¹âºÛ¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥½¥Ê¡¼¥í»á¤¬¤Ï¤ó¤À¤´¤Æ¤Ç´Æ»ëÁõÃÖ¤òÂ»½ý¤µ¤»¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤ëÍÍ»Ò¤À¤È¤¹¤ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ì¿Îá½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢È½»ö¤Ï¡¢´Æ»ëÁõÃÖ¤ÎÂ»½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦ÊÛ¸îÃÄ¤ËÌ¿¤¸¤¿¡£
±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Åö¶É¤Î¿¦°÷¤¬ÁõÃÖ¤Î³°Áõ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥ë¥½¥Ê¡¼¥í»á¤Ï²¿¤ò»È¤Ã¤ÆÁõÃÖ¤ò¾Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¥Ü¥ë¥½¥Ê¡¼¥í»á¤Ï¡Ö¹¥´ñ¿´¤«¤é¡×¤Ï¤ó¤À¤´¤Æ¤ò»È¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Â¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿´Æ»ëÁõÃÖ¤ò³°¤·¤¿¤êÂ»½ý¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥Ü¥ë¥½¥Ê¡¼¥í»á¤Ï¡¢2022Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤ÇÇÔ¤ì¤¿¸å¤â¸¢ÎÏ¤Ë¤È¤É¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¶Øîþ27Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢¼«ÂðÆð¶Ø²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï22Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤«¤é¡¢¥Ü¥ë¥½¥Ê¡¼¥í»á¤Î¹´Â«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ª¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö»ÄÇ°¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£