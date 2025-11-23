¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç95¡ÛÄ¾ÀÜ¥«¥Ã¥È¤·¤Æ30Ëü±ß¡Ä¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¥Õ¥§¥Á¤ÎÅ¹¡×¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ö¥ë¥»¥é¥Ö¡¼¥àºÇÀ¹´ü
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òº£¤Õ¤¿¤¿¤Ó¤Õ¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï30Ç¯Á°¤Î1995Ç¯12·î£±Æü¹æ·ÇºÜ¤Î¡Ø¥Ö¥ë¥»¥éÄ¶¤¨¤¿!?¡¡¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¥Õ¥§¥Á¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ï¡È½÷¤Î¹õÈ±10Ëü±ß¡É¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ç90Ç¯Âå½éÆ¬¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¡Ö±ç¸ò¡×¤È¤È¤â¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ö¥ë¥»¥é¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ë¥»¥é¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÀ©Éþ¡¢¥Ö¥ë¥Þ¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤äCA¤Ê¤É³Æ¼ïÀ©Éþ¡Ê»ÈÍÑºÑ¤ß¡Ë¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤Ï½÷»Ò¹âÀ¸¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£²¼Ãå¤ä¥¹¥¯¡¼¥ë¿åÃå¡¢¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¾åÍú¤¡Ê¤¹¤Ù¤Æ»ÈÍÑºÑ¤ß¡Ë¤Ê¤É¤«¤é¡¢ºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤ÏÂÃ±Õ¤äÇ¢¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¡×¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å¹¤À¡Ê¡Ô¡ÕÆâ¤Îµ½Ò¤Ï²áµîµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡Ë¡£
¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏÇä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤âÈ±¤ÎÌÓ¤ÏÇä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤
ÃËÀ¤¬½÷À¤Î¹õÈ±¤Ë¥Ï¥µ¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Ç»£¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£È±¥Õ¥§¥Á¤ÎÃËÀ¡ÊÅö»þ30¡Ë¤¬¥Ö¥ë¥»¥é¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÈ±¤òÇä¤ê¤Ë¤¤¿½÷¤Î»Ò¤ÎÈ±¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢²¼Ãå¤Î¤è¤¦¤Ë5000±ß¤Û¤É¤ÇÇã¤Ã¤¿¤Î¤«¡£µ¼Ô¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¨¡¨¡¡£
¡Ô¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Õ¥§¥Á¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èµ¼Ô¤Ë¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ë¤³¤ÎÅ¹¡ØB¡Ù¤ÎÅ¹Ä¹¡£¡Ö¤³¤ì¤éÈ±¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¡¢ºÇÄã¤Ç10Ëü±ß¤«¤é¡£¾å¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£È±¤Ï½÷¤ÎÌ¿¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢½÷¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏÇä¤Ã¤Æ¤âÈ±¤ÎÌÓ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Çä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÅÙÀÚ¤ë¤ÈÈ¾Ç¯¤Ï¤â¤È¤ËÌá¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£½µ10ÅÀ¤Û¤É¤ÏÆþ²Ù¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤°Çä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¤â¤¤¤Ä¤âÉÊÇö¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¡Õ
¡ØB¡Ù¤Ç¤Ï¡¢È±¤ÎÌÓ¤È¥«¥Ã¥ÈÁ°¡¦¥«¥Ã¥ÈÃæ¡¦¥«¥Ã¥È¸å¤Î¼Ì¿¿¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò»£±Æ¤·¤¿¥Ó¥Ç¥ª¤ò£³ÅÀ¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤ÆÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµÒ¤¬¼«Ê¬¤Ç½÷¤Î»Ò¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤òÀÚ¤ë¤Î¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤ªÅ¹Â¦¤¬¤ªµÒ¤µ¤ó¤È½÷¤Î»Ò¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼Ì¿¿¤ÎÃËÀ¤Ï¤³¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ò30Ëü±ß¤ÇÇã¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë11¿Í¤ÎÈ±¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥Þ¥Ë¥¢¤À¡£µëÎÁ¤ÎÂ¿¤¯¤òÈ±¤ÎÌÓ¤Ë¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢£±Ç¯¤Ë300Ëü±ß¤Û¤É»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
Å¹Ä¹¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¹â³Û¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÃæÇ¯½÷À¤ÎÈ±¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»ä¤Ê¤ó¤«¤Î¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤Î¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÀÚ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤¬»¦Åþ¡£Ä¶ÉÊÇö¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥Ë¥¢¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÌÓ¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£
¡Ô¡Öº£¡¢È±¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç½÷¤Î»Ò¤ÎÈ±¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿27ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¤¤¤¿¡£½÷¤Î»Ò¤¬¡Ø±¢ÌÓ¤âOK¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢²¼¤âÄæ¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤ÏÅÓÃæ¤Ç¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤á¤Þ¤¹¡£¥³¥ì¤Ï¥Ü¥¯¤Î¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥Þ¥Ë¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æ±¤¸ÌÓ¤Ç¤â¡¢È±¤ÎÌÓ°Ê³°¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÅ¹Ä¹¡Ë¡Õ
¤³¤Îµ»ö¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤òÇä¤Ã¤¿19ºÐ¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î½÷¤Î»Ò¤Ï¡¢¡ÖÈ±¿¤Ó¤ë¤ÎÁá¤¤¤·¡¢¤É¤¦¤»ÀÚ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¥«¥ì¤â¤³¤Î¤³¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£È±¤ÎÌÓ¤òÇä¤ë¤Î¤Ë¤ÏÇ¯Îð¤äÂÎ½ÅÀ©¸Â¤â¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ÎÆüÈ±¤òÆþ¼ê¤·¤¿30ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ë»È¤¤¤ß¤Á¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ô¡Ö¸«¤Æ¡¢¿¨¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¡È¤ª¤«¤º¡É¤Ë¤â¤·¤Þ¤¹¡×¡Õ
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥Ö¥ë¥»¥é¤ÏÅ¹ÊÞ¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤Ø
¥Ö¥ë¥»¥é¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï½÷»Ò¹âÀ¸¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÃ¦¤¤¤À¡ÖÀ¸²¼Ãå¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ëÅ¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²á·ã¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÁö¤ëÅ¹¤¬¸½¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¡×¤ÎÈÎÇä¤â¤½¤Î£±¤Ä¤À¤í¤¦¡£Åö»þ¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¥Õ¥§¥Á¡×¤Ï¼Â¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤éÃÎ¤é¤ì¤¿Â¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¡£19À¤µª¤«¤é20À¤µªÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤ÆÄ¹¤¤È±¤Î½÷À¤ò¤Ä¤±ÁÀ¤Ã¤Æ¡¢È±¤ò´¢¤ê¼è¤ëÈÈºá¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î°¦¹¥¼Ô¤â°ìÄê¿ô¤Ï¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥Ö¥ë¥»¥é¤ÏÂ¿¤¯¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤¿¤Á¤¬¾®¸¯¤¤²Ô¤®¤Î¤¿¤á¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢1993Ç¯¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ¸ÅÊª±Ä¶ÈË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¤âÀÄ¾¯Ç¯ÊÝ¸î¾òÎã¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤¬½ÐÆþ¤ê¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²¼²Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¥Ö¥ë¥»¥é¥·¥ç¥Ã¥×¤ÏÅÔÆâ¤Ç¤â¿ô¸®¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
¥Ö¥ë¥»¥é¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÇäÇã¤À¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÅ¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤ÇÇäÇã¤¹¤ë¼Ô¤â¸½¤ì¤¿¡£¡Ç00Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤ÏÇä¤ëÂ¦¤ÈµÒ¤Î¸Ä¿Í¼è°ú¤òÃç²ð¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬½Ð¸½¡£¤½¤Î¸å¤ÏSNS¤Ë¤è¤ëÇäÇã¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¸Ä¿Í´Ö¤Ç¤Î¼è°ú¤æ¤¨¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¡È¾¦ÉÊ¡É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ï³ÊÃÊ¤ËÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡ÈÈ±¤ÎÌÓ¡É¤â¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Í´Ö¤Î¿ô¤À¤±ÓÏ¹¥¤Î¿ô¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤À¡£