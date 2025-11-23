¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢¹ñ²ñµÄ°÷µëÍ¿£µËü±ß¥¢¥Ã¥×¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤¤ì¡Ö¾òÊ¸¤ò²þÀµ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤ÎÏÃ¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤¬23Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°9»þ54Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎµëÍ¿5Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
°ìÉôÊóÆ»¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬º£¹ñ²ñ¤Ç¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎµëÍ¿¤Ë¤¢¤¿¤ëºÐÈñ¤ò·î³Û5Ëü±ß°ú¤¾å¤²¤ëË¡²þÀµ¤ò¹Ô¤¦Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¡×¤ò·Ç¤²¤ëÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡ÖÌÀ³Î¤ËÈ¿ÂÐ¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£°Ý¿·Â¦¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò¼õ¤±¡¢Ë¡°ÆÄó½Ð¤ÏÅöÌÌ¸«Á÷¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±¶ÉÀ¯¼£Éô¼¼°æÍ´ºî¥Ç¥¹¥¯¤Ï¡Öº£¤Î¹ñ²ñ¤Ë¹ñ²È¸øÌ³°÷¤ÎÆÃÊÌ¿¦¤ÎµëÍ¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëË¡°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎºÐÈñ¤ò·î³Û5Ëü±ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬Ä´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡Ö¹ñ²ñË¡¤Î35¾ò¤Ë¡Ø¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¹ñ²È¸øÌ³°÷¤ÎµëÍ¿¤ÎºÇ¹â³Û¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¶â³Û¤ò¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¬Äê¤¬¤¢¤ë¡£·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¹ñ²È¸øÌ³°÷¤ÏÌ±´Ö´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²¤ÎÎ®¤ì¤ËÂ¨¤·¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢1999Ç¯¤«¤é25Ç¯°Ê¾å¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¹ñ²È¸øÌ³°÷¤ÎµëÍ¿¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¹ñ²ñµÄ°÷¤â¾å¤²¤Ê¤¤¤ÈË¡Î§¤ËÄñ¿¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»ö¾ð¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¹ñ²ñË¡¤Î¾òÊ¸¤ò²þÀµ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò1¸ÄÄó½Ð¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤ÎÏÃ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¼¼°æ»á¤¬¡Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤â¡Ö²¿¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¢¤¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¤¡ÖÊÌ¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤½¤í¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£Í¥½¨¤Ê¿Í¤ò¹ñ²È¸øÌ³°÷¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Ê¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£