¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡Ê26¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂç¿Í¥é¥ó¥Á¡×¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¸Ä¼¼¤Ç¥é¥ó¥Á¤·¤¿Æü¡×¤Èµ¤·¡¢¸ª¤«¤éÇØÃæ¤Ë¤«¤±¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ð¥¹¥ÈÉÕ¶á¤Þ¤Ç¾×·âÅª¤ÊÏª½Ð¤Îº°¿§¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥â¡¼¥É¤Ç¤¹¡¡¥Ù¥í¥¢ÁÇºà¤Î¥Ö¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ï³¹Ãæ¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤¿Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¸½ÂåÈÇ¥·¥ó¥Ç¥ì¥éÉ±¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹Èþ¿Í¡×¡Ö¿¶¤êÊÖ¤êÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö¿§µ¤È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¸å¤í»Ñ¤«¤é¸«¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÇØÃæ¥¥ì¥¤¡×¡ÖÈþÇØÃæ¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¤¬ºÙ¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦¤¯¤Ó¤ì¡×¡Ö¥á¥ê¥Ï¥ê¤¢¤ë¥»¥¯¥·¡¼¥Ü¥Ç¥£¡×¡Ö¥Ü¥ó¥¥å¥Ã¤Ý¤ó¡×¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤³¤Ü¤ì¤½¤¦¡×¡Ö¤Ï¤ß½Ð¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡ÖÄ¶¿À¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤Æ¤á¤Þ¤¤¤¬¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏºÇ¶¯¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä¥¢¡¼¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£