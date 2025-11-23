ÆüËÜ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¡ÖºÇ¹â¤À¡×¡¡±Ñ2Ç¯ÌÜ¤Î24ºÐ¡Ä¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤é¡Ö¾å¼Á¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡×
¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£Ê¿²ÏÍª¤¬º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¡¢1ÂÐ1¤ò±¦Â¤ÇÎäÀÅ¤ËÄÀ¤á¤¿
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö11·î22Æü¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè16Àá¤Ç¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¡¢3-0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾27Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿MFÊ¿²ÏÍª¤Ïº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤Ç¥À¥á²¡¤·¤È¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à3ÅÀÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¸Â¤é¤ì¤¿½ÐÈÖ¤Î¤Ê¤«¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡3»î¹ç¾¡Íø¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¤À¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï³«»Ï4Ê¬¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤âÃ¥¤¤¡¢Í¥°Ì¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿Ê¿²Ï¤Ï¸åÈ¾27Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤½¤Î10Ê¬¸å¤Ëº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤«¤éÌ£Êý¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢GK¤È¤Î1ÂÐ1¤ò±¦Â¤ÇÎäÀÅ¤ËÄÀ¤á¤¿¡£¥´¡¼¥ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¤Ë¤Ï¡Ö¾å¼Á¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¡Ö¥æ¥¦¡¢ºÇ¹â¤À¡×¡Ö¥Ñ¥¹¤â¥´¡¼¥ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¤Ï3-0¤Ç²÷¾¡¡£4»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ç»ÃÄê4°Ì¤Ø¤ÈÉâ¾å¤·¤¿¡£Ê¿²Ï¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï14»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç½éÆÀÅÀ¡£¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ï¤Þ¤À2²ó¤È½ÐÈÖ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤òÈôÌö¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë