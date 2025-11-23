¡Úµð¿Í¡Û¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬º£¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÀäÂÐ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤ä¤ó¡×¤È¸Í¶¿æÆÀ¬¤¬¤Ä¤Ã¤³¤ß
¡¡µð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢Ãæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë£Ã£Ó¤Î¡Ö£Ç¡Ü¡×¤ÎÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¼«¿È¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤È¤·¤Æ¡Öº£¡¢ËÍ¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¸Í¶¿æÆÀ¬¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£¸Í¶¿¤Ï¡Ö¿²¤ë¤³¤È¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¡Ö¥ì¥¶¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¡¢±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤½¤ì¡¢ÀäÂÐ¤ï¤«¤é¤ó¤ä¤Ä¤ä¤ó¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÏºÇ¶á¡¢¾®Á¬Æþ¤ìºî¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤À¤¬¡Ö¾®Á¬¤³¤Ü¤·¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Þ¤¯½ÐÍè¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤µ¤ó¤Ï¾®Á¬»ý¤ÁÊâ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»ý¤ÁÊâ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¤À¤Ã¤¿¡£