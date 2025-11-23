¡ØDARK MACHINE¡Ù¥¢¥Ë¥á²½¡¢2026Ç¯ÊüÁ÷·èÄê¤ÇPV¸ø³«¡¡¥¥ã¥¹¥È¤Ë¾®Ìî¸¾Ï¡¢Æâ»³¹·µ±¡¢¿ù»³Î¤Êæ¡¢Âô¾ë¤ß¤æ¤¡¢²ñÂô¼ÓÌï¡¢ÃæÂ¼Íª°ì
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØDARK MACHINE THE ANIMATION¡Ù¤¬2026Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£À¼Í¥¤Ï¾®Ìî¸¾Ï¡¢Æâ»³¹·µ±¡¢¿ù»³Î¤Êæ¡¢Âô¾ë¤ß¤æ¤¡¢²ñÂô¼ÓÌï¡¢ÃæÂ¼Íª°ì¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ªÂÄ¹¤¤¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥«¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Á´À¤³¦ÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸þ¤±¥²¡¼¥à¤ÈÆ±»þÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¡Ö¼ç¿Í¸ø¡¦¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¡×¡Ö¶¥µ»¤Îºþ¿·¡×¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Èe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡É¥¢¥Ë¥á¤òÉÁ¤¯¡£¸¶ºî¤ÏProject Carbuncle¤Ë¤è¤ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¡ß¥¢¥Ë¥á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¡ØDARK MACHINE¡Ù¡£¶áÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤äÀ¸Â¸ÍýÍ³¤òµá¤á¤Æ¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥²¡¼¥à¡ØDARK MACHINE¡Ù¤ËÄ©¤àÀÄÇ¯¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¡£½Ð±éÀ¼Í¥¤Ë¤Ï¡¢¾®Ìî¸¾Ï¡¢Æâ»³¹·µ±¡¢¿ù»³Î¤Êæ¡¢Âô¾ë¤ß¤æ¤¡¢²ñÂô¼ÓÌï¡¢ÃæÂ¼Íª°ì¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤Ç¤Ï¡¢¶áÌ¤ÍèÆüËÜ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¼ç¿Í¸ø¥«¥¤¥ê¤¬¡¢¡ØDARK MACHINE¡Ù¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·Ãç´Ö¤È¶¦¤ËÀï¤¦»Ñ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡£±ÇÁü¤È¤¢¤ï¤»¤ÆPVÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¾®Ìî¡¢Æâ»³¡¢¿ù»³¤é¤Î¥Ü¥¤¥¹¤âÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥²¡¼¥à¡ØDARK MACHINE¡Ù¤òÁàºî¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¥«¥¤¥ê¤È¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Áàºî¤¹¤ë¥á¥«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤ÏÃ«¸ý¸çÏ¯»á¤ò·Þ¤¨¡¢¥á¥«¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤òÅ·¿À±Ñµ®»á¡¢´ÆÆÄ¤ò»ûÅÄÏÂÀ¸»á¤¬Ã´Åö¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡ØÃÏµå³°¾¯Ç¯¾¯½÷¡Ù¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥É¥Ç¡¼¥â¥ó¥º¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¥Ç¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Production +h.¤¬Ã´¤¦¡£ËÜºî¤Î·àÈ¼²»³Ú¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎSUGIZO¤¬Ã´Åö¡£½Å¸ü¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÀûÎ§¤¬¡¢¥á¥«¤È¿Í¤Îº²¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ëËÜºî¤ò¶¯Îõ¤ËºÌ¤ë¡£
¢£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð
¢§¥«¥¤¥ê¡ÊCV:¾®Ìî¸¾Ï¡Ë
ÀéÍÕ¤Î¸ÉÅç¤ÇÁÄÉã¤ÈÆó¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÄÇ¯¡£ÁÄÉã¤Î»à¤ÇÅ·³¶¸ÉÆÈ¤È¤Ê¤ê¡¢Åç¤«¤é½Ð¤Æ¤¤ÆÀ¸³è¤Î¤¿¤á¥À¡¼¥¯¥Þ¥·¥ó¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÃç´Ö¤òÆÀ¤Æ¿·¤¿¤Êµï¾ì½ê¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£Í¥¤ì¤¿Æ°ÂÎ»ëÎÏ¤ÈÈ¿¼Í¿À·Ð¤ÈÄ¾´ÑÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢½ç±þÀ¤È³Ø½¬Ç½ÎÏ¤â¹â¤¤¡£
¢§¥ë¥É¥é¡ÊCV:Âô¾ë¤ß¤æ¤¡Ë
Á¥¾åµÊÃãÅ¹¡Ö¥«¡¼¥Ð¥ó¥¯¥ë¡ÊÀÖ¤¤ÊõÀÐ¡Ë¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼·ó¥À¡¼¥¯¥Þ¥·¥ó¥Á¡¼¥à¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¿¥Á¡¼¥à¡Ö¥«¡¼¥Ð¥ó¥¯¥ë¡×¤ÎÁÏÀß¼Ô¡£¥«¥¤¥ê¤ò¼«Ê¬¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¡Ö¥«¡¼¥Ð¥ó¥¯¥ë¡×¤ËÍ¶¤¤¥À¡¼¥¯¥Þ¥·¥ó¤ò¤ä¤é¤»¤¿Ä¥ËÜ¿Í¡£
¢§¥·¥ó¡ÊCV:Æâ»³¹·µ±¡Ë
¥¯¡¼¥ë¤ÊÅ·ºÍ¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¤ÇÆÇÀå¡£¤ä¤¿¤é¤È²û¤¤¤Æ¤¯¤ë¿·¿Í¤Î¥«¥¤¥ê¤òÝµÆ«¤·¤¯»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢½ù¡¹¤Ëå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£ÉáÃÊ¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ç¸ý¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤¤À¤¬¡¢¤³¤³°ìÈÖ¤Ç¶ÛÄ¥¤ËÉé¤±¤ëÊÊ¤¬¤¢¤ë¡£°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÅ¨¤òËÝÏ®¤·¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤ÇÁê¼ê¤ò»ÅÎ±¤á¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¡£¥¢¥¸¥ÞÎ¨¤¤¤ëºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¡Ö¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¥ë¡×¤Ë°ø±ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§¥Ö¥é¥ó¡ÊCV:¿ù»³Î¤Êæ¡Ë
¼ç¿Í¸ø¥È¥ê¥ª¤ÎÄ´À°Ìò¡£ÎäÀÅ¤Ç°ìÊâ°ú¤¤¤¿Î©¾ì¤«¤éÊª¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¾×ÆÍ¤¹¤ë¥«¥¤¥ê¤È¥·¥ó¤ò¤Ê¤À¤á¤ÆÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹¡£¥Þ¥á¤Ç½¸ÃæÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢ÃÎÅª¤À¤¬²áµî¤Î·Ð¸³¤Ë¤è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ò¿®ÍÑ¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¥À¡¼¥¯¥Þ¥·¥ó¤Ç¤Ï½¸ÃæÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥¤¥ê¤ÈÁÈ¤à¤³¤È¤ÇËÜÍè¤ÎÇ½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢§¥¤¥µ¥Ê¡ÊCV:²ñÂô¼ÓÌï¡Ë
Á¥¾åµÊÃãÅ¹¥«¡¼¥Ð¥ó¥¯¥ë¤ÎÎÁÍý¿Í¡£¤½¤ÎÏÓÁ°¤Ï¾ïÏ¢µÒ¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¡£ÆÃ¤Ë¥«¥¤¥ê¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¡Ö¥«¡¼¥Ð¥ó¥¯¥ë¡×¤Î¤ªÊì¤µ¤óÅª¤ÊÂ¸ºß¡£
¢§¥¢¥¸¥Þ¡ÊCV:ÃæÂ¼Íª°ì¡Ë
7ÂåÌÜ¡ÈÀéµ´¡É¡£ºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¡Ö¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¥ë¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥À¡¼¥¯¥Þ¥·¥óºÇ¶¯¤Î¾Î¹æ¡¢7ÂåÌÜ¡ÈÀéµ´¡É¤ò½±Ì¾¤·¤¿ÃË¡£¥«¥¤¥ê¤ÎºÇÂç¤ÎÅ¨¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È
¢§Ã«¸ý¸çÏ¯¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
»þ¤Ë·Ú¤ä¤«¤Ë¡¢»þ¤ËÇ®¤¯¡£e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÂêºà¤Ë¡¢»ûÅÄ´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤ÎºÍÇ½¤¬ËÂ¤°Êª¸ì¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§Å·¿À±Ñµ®¡Ê¥á¥«¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡Ë
¡Ö¥À¡¼¥¯¥Þ¥·¥ó¡×¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯»ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆü¡¹¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÄÀ¤ò¹þ¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¥Þ¥·¥ó¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§»ûÅÄÏÂÀ¸¡Ê´ÆÆÄ¡Ë
³Ê¹¥ÎÉ¤¤¥Þ¥·¥ó¤Î¿ô¡¹¡ª·ã¤·¤¤ÀïÆ®¡ªÃÆËë¤ÈÇúÈ¯¡ª¥Á¡¼¥à¤ÎÅØÎÏ¤ÈÍ§¾ð¤ÈÀ®Ä¹¡ª¼ç¿Í¸ø¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ë¿ô¡¹¤ÎµÕ¶¤È²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Ææ¡ª¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¡¢Àª¤¤ÎÉ¤¯ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼ò¤ä¥¸¥å¡¼¥¹¤òÊÒ¼ê¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹!!!
