¡þÂè45²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ (¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ)¡Ò23Æü¡¢µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ Á´6¶è´Ö¡á42.195¥¥í¡Ó
ºÇÄ¹10.6¥¥í¤Î3¶è¤Ç¤Ï³Æ¥Á¡¼¥à¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤´¤Ü¤¦È´¤¹çÀï¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
8°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¤¿»ñÀ¸Æ²¤Î¸ÞÅçè½ÇµÁª¼ê¤Ï32Ê¬54ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÀèÆ¬¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤âÌðÅÄ¤ß¤¯¤ËÁª¼ê¤¬¶è´Ö3°Ì¤ÎÁö¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢48ÉÃº¹¤ò10ÉÃº¹¤Ë½Ì¤á¡¢6¿ÍÈ´¤¤Ç2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÁ°²ó½÷²¦¤ÎJPÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢×¢ÃæÍþÍü²ÂÁª¼ê¤¬10°Ì¤«¤é7¿ÍÈ´¤¤Ç3°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë²÷Áö¡£32Ê¬56ÉÃ¤Ç¼«¿È¤¬»ý¤Ä½¾Íè¤Î¶è´ÖµÏ¿¤ò8ÉÃ¾å²ó¤ê¡¢¸ÞÅçÁª¼ê¤Ë¼¡¤°¹¥¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
11°Ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿»°°æ½»Í§³¤¾å¤Ï¡¢¼Â¶ÈÃÄ1Ç¯ÌÜ¤ÎÉÔÇËÀ»°áÍèÁª¼ê¤¬34Ê¬00ÉÃ¤Ç¶è´Ö6°Ì¤ÎÎÏÁö¡£6¿Í¤òÈ´¤5°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¡¼¥Ä¤Ï°Ëß·ºÚ¡¹²ÖÁª¼ê¤¬¶è´Ö4°Ì¤Î²÷Áö¤Ç¡¢24°Ì¤«¤é14°Ì¤ËÉâ¾å¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ïã·Æ£¤ß¤¦Áª¼ê¤¬¶è´Ö5°Ì¤ÎÁö¤ê¤Ç21°Ì¤«¤é11°Ì¤Þ¤Ç²¡¤·¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤¬¤½¤í¤¦¶è´Ö¤Ç½ç°Ì¤òÂç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£