¡Ú°ìÍ÷¡Û×¢ÃæÍþÍü²Â¡¢¾®ÎÓ¹áºÚ¡¢ÉÔÇËÀ»°áÍè¤é¥¨¡¼¥¹¶è´Ö3¶è¤Ç·ãÆÍ¡¡¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼

¡È±ØÅÁ½÷²¦¡É¤ò·è¤á¤ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¡ÊÂè45²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¨¡¼¥¹¶è´Ö3¶è¡Ê10.6­Ò¡Ë¤Ç»ñÀ¸Æ²¤Î¸ÞÅçè½Çµ¡Ê28¡Ë¤È¡¢JPÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î×¢ÃæÍþÍü²Â¡Ê24¡Ë¤¬·ãÁö¡£¸ÞÅç¤¬32Ê¬54ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µ­Ï¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£

¾å°Ì¿Ø¤Ïº®Àï¤È¤Ê¤ê¡¢Âè2Ãæ·Ñ½ê¤Ç¤Ï8°Ì¤Ç¥¿¥¹¥­¤ò¼õ¤±¤¿¸ÞÅç¤ÏÁ°È¾¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë6¿Í¤òÈ´¤­2°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¤¢¤²¤¿¡£°ìÊý¡¢10°Ì¤Ç¥¿¥¹¥­¤ò¼õ¤±¤¿×¢Ãæ¤Ï¡¢7¿ÍÈ´¤­¤Ç32Ê¬56ÉÃ¤È¼«¿È¤Î¶è´Öµ­Ï¿¡Ê33Ê¬04ÉÃ¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸ÞÅç¤Ë2ÉÃµ­Ï¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢½ç°Ì¤ò°ìµ¤¤Ë3°Ì¤Þ¤Ç²¡¤·¾å¤²¤¿¡£

¥È¥Ã¥×¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ï¡¢ÌðÅÄ¤ß¤¯¤Ë¡Ê26¡Ë¤¬ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å10000mÂåÉ½¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ã±ÆÈÁö¤Ç¤â¥ê¥º¥à¤òÊø¤µ¤º1°Ì¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¹¥­¥ê¥ì¡¼¡£4¶è¤ÎÃæÅç¼ÓÌï¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£

¼Â¶ÈÃÄ±ØÅÁ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿»°°æ½»Í§³¤¾å¡¦ÉÔÇËÀ»°áÍè¡Ê22¡Ë¤Ï½øÈ×¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤ÇÁö¤ê¡¢¸åÈ¾¤«¤é½ù¡¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡£9.5­ÒÉÕ¶á¤ÇÉÔÇË¤¬°ìµ¤¤Ë5¿ÍÈ´¤­¤Ç11°Ì¤«¤é¥·¡¼¥É¸¢Æâ¤Î6°Ì¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤­¾å¤²¡¢Ãæ·Ñ½ê¼êÁ°¤Ç¤Ï½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜµ­Ï¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÅ·Ëþ²°¡¦Á°ÅÄÊæÆî¡Ê29¡Ë¤òÈ´¤­¡¢5°Ì¤Ç¤¿¤¹¤­¤òÅÏ¤¹²÷Áö¤ò¸«¤»¤¿¡£