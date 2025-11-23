¡Ú¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¡Û¥¨¡¼¥¹¶è´Ö3¶è¡¢»ñÀ¸Æ²¡¦¸ÞÅçè½Çµ¤¬¶è´Ö¿·¤Î·ãÁö¡ª×¢ÃæÍþÍü²Â¤¬7¿ÍÈ´¤¤Ç3°Ì¤Ø¡¡ÉÔÇË¤¬6¿ÍÈ´¤¤Ç5°ÌÉâ¾å
¢£¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ2025¡Ê23Æü¡¢µÜ¾ë¸©¾¾ÅçÄ®¡ÁÀçÂæ»Ô¡¡Á´6¶è´Ö¡¢42.195km¡Ë
¡Ú°ìÍ÷¡Û×¢ÃæÍþÍü²Â¡¢¾®ÎÓ¹áºÚ¡¢ÉÔÇËÀ»°áÍè¤é¥¨¡¼¥¹¶è´Ö3¶è¤Ç·ãÆÍ¡¡¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
¡È±ØÅÁ½÷²¦¡É¤ò·è¤á¤ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¡ÊÂè45²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¨¡¼¥¹¶è´Ö3¶è¡Ê10.6Ò¡Ë¤Ç»ñÀ¸Æ²¤Î¸ÞÅçè½Çµ¡Ê28¡Ë¤È¡¢JPÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î×¢ÃæÍþÍü²Â¡Ê24¡Ë¤¬·ãÁö¡£¸ÞÅç¤¬32Ê¬54ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£
¾å°Ì¿Ø¤Ïº®Àï¤È¤Ê¤ê¡¢Âè2Ãæ·Ñ½ê¤Ç¤Ï8°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¤¿¸ÞÅç¤ÏÁ°È¾¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë6¿Í¤òÈ´¤2°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¤¢¤²¤¿¡£°ìÊý¡¢10°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¤¿×¢Ãæ¤Ï¡¢7¿ÍÈ´¤¤Ç32Ê¬56ÉÃ¤È¼«¿È¤Î¶è´ÖµÏ¿¡Ê33Ê¬04ÉÃ¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸ÞÅç¤Ë2ÉÃµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢½ç°Ì¤ò°ìµ¤¤Ë3°Ì¤Þ¤Ç²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ï¡¢ÌðÅÄ¤ß¤¯¤Ë¡Ê26¡Ë¤¬ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å10000mÂåÉ½¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ã±ÆÈÁö¤Ç¤â¥ê¥º¥à¤òÊø¤µ¤º1°Ì¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¡£4¶è¤ÎÃæÅç¼ÓÌï¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¼Â¶ÈÃÄ±ØÅÁ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿»°°æ½»Í§³¤¾å¡¦ÉÔÇËÀ»°áÍè¡Ê22¡Ë¤Ï½øÈ×¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤ÇÁö¤ê¡¢¸åÈ¾¤«¤é½ù¡¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡£9.5ÒÉÕ¶á¤ÇÉÔÇË¤¬°ìµ¤¤Ë5¿ÍÈ´¤¤Ç11°Ì¤«¤é¥·¡¼¥É¸¢Æâ¤Î6°Ì¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤¾å¤²¡¢Ãæ·Ñ½ê¼êÁ°¤Ç¤Ï½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÅ·Ëþ²°¡¦Á°ÅÄÊæÆî¡Ê29¡Ë¤òÈ´¤¡¢5°Ì¤Ç¤¿¤¹¤¤òÅÏ¤¹²÷Áö¤ò¸«¤»¤¿¡£
