¡Ö¥ª¥ì¤Ï²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤ë¡ª¡×¤½¤Î°ì¸À¤Ç¡¢°é»ù¤ÏÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¤Î¡©¡Ã»ä¤ÏÉ×¤È¤ÎÌ¤Íè¤òÄü¤á¤Ê¤¤¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¡Ö1¿Í¤Ç¤â¤æ¤¦¤¿¤Î¤³¤È¸«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤ç¤¦¤¿¤ËÀÚ¼Â¤Ê¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤³¡£¡ÖÊÌ¤Ë¤«ー¤Á¤ã¤ó¸Æ¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÂ¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤ÊÊÖ»ö¤ò¤¹¤ë¤·¤ç¤¦¤¿¤Ë¡¢¤è¤¦¤³¤Ï¡Ä¡£
Á´¤¯¤è¤¦¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Î¤·¤ç¤¦¤¿¡£¤è¤¦¤³¤Ï²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤Î°Ù¤Ë¡¢¤·¤ç¤¦¤¿1¿Í¤Ç¤âÂ©»Ò¤æ¤¦¤¿¤ÎÌÌÅÝ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ªÊì¤µ¤ó¤ä¥Í¥Ã¥È¤ËÍê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ÈÌµÀÕÇ¤¤ÊÈ¯¸À¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À¡ÖÊì¿Æ¡×¤ËÍê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤«¤éÊì¿Æ¤¢¤ê¤¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¤ç¤¦¤¿¤ËÎä¤ä¤ä¤«¤Ê»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
É×ÉØ¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ï°ìÊâ°ìÊâ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤¤¤
¡ÖÉ×ÉØ¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀ¸³è¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é´Ø·¸¤¬¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·»Ï¤á¤¿¡×¤½¤ó¤ÊÏÃ¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¼ç¿Í¸ø¡¦¤è¤¦¤³¤â¤½¤Î1¿Í¡£Àì¶È¼çÉØ¤È¤·¤Æ²È»ö¤â°é»ù¤â¤Ò¤È¤ê¤ÇÇØÉé¤¦Æü¡¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢É×¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¤¬Èó¶¨ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦ËèÆü¡£²¿ÅÙµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤É×¤Î»Ñ¤Ë¡¢¡ÖÎ¥º§¤¹¤ë¤«¡¢¼«Ê¬¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤«¡×¤È¡¢¶ËÃ¼¤ÊÁªÂò»è¤Ë¿´¤¬·¹¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¤·¤ç¤¦¤¿¤Ï¶öÁ³Æþ¤Ã¤¿¥Ðー¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î²ñÏÃ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«Ê¬¤Î»ÑÀª¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤¦¤³¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¿ÉÔËþ¤ä¤Ä¤é¤µ¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯µ¤¤Å¤¡¢¤·¤ç¤¦¤¿¤Ï¿´¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë·è°Õ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤è¤¦¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤ÈÊâ¤ß´ó¤ë¤·¤ç¤¦¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤è¤¦¤³¤â¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁê¼ê¤ò¿®¤¸Ä¾¤¹ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¡¢º£¤Ç¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Æü¡¹¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤è¤¦¤³¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë¤Ïº£¤âÎ¥º§ÆÏ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡Ö¤ª¼é¤ê¡×¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
É×ÉØ¤Î¤«¤¿¤Á¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯°Â¿´¤Ç¤¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£
µ»öºîÀ®: ochibis
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë