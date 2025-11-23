ÎëÌÚ°¡Èþ¡¢Ä¹ÃË¤á¤°¤ê¡Ö¼ø¶È»²´Ñ¤âÉáÄÌ¤Ë¹Ô¤¯¤·¡ÄÃÏ¸µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡×
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ¡Ê43¡Ë¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤òÏÃ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸åÆ£¿¿´õ¡Ê40¡Ë¡¢¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¤È¸µ¥¢¥¤¥É¥ë3¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¡£
µÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡×¡£Ä¹ÃË¤¬Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡ÖºòÆü¡Ê¼ýÏ¿Á°Æü¡Ë¤âÌîµå¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤·¡£Ä«Áá¤¯¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¸åÆ£¤¬¡Ö°¡Èþ¤Á¤ã¤ó¤â¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡£²¼¤Î»Ò¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤Æ¡×¡£ºÆ¤Ó¸åÆ£¤¬¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤¢¤Ã¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡¢ÇðÌÚ¤â¡Ö³Î¤«¤Ë¡Ä¡×¤È¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÁ´Á³¤è¡¢Á´Á³¡£ÃÏ¸µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏÁ´Á³¡£¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡£³Ø¹»¤È¤«¤â¡¢¼ø¶È»²´Ñ¤âÉáÄÌ¤Ë¹Ô¤¯¤·¡×¤ÈÉáÃÊ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£