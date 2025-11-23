¥Ñー¥ÈÀè¤Ï¡Ö¤Þ¤«¤Ê¤¤¡×¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¡Ö¥¿¥À¤Ï°ãË¡¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡ÈÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ë¤Ç¤¤ë¡É¥ëー¥ë¤â³ÎÇ§
¤Þ¤«¤Ê¤¤¤Ï²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë
¤ªÅ¹¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤ê¡¢»Ä¤Ã¤¿¿©ºà¤ÇÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Þ¤«¤Ê¤¤¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¡¢¶âÁ¬¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¸½Êª»Ùµë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢µëÍ¿¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤«¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¿©»ö¤ò¸½Êª»Ùµë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤¬Äê¤á¤ë¸½ÊªµëÍ¿¤Î²Á³Û¡×¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿³Û¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·×»»¤·¡¢Àµ¤·¤¯¿½¹ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤«¤Ê¤¤¤¬¸½ÊªµëÍ¿¤È¤·¤Æ·×»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢½¾¶È°÷¤Î½êÆÀ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»ÙÊ§¤¦ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤âÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤«¤Ê¤¤¤¬ÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢²ÝÀÇÊ¬¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½èÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ªÅ¹¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤«¤Ê¤¤¤ÏÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ë¤Ç¤¤ë¤¬¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ë
¤ªÅ¹¤¬½¾¶È°÷¤Ë¿©»ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐµëÍ¿¤È¤·¤Æ¸«¤Ê¤µ¤ì¤º²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
1.Ìò°÷¤ä»ÈÍÑ¿Í¤¬¿©»ö¤Î²Á³Û¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
2.¼¡¤Î¶â³Û¤¬1¥ö·îÅö¤¿¤ê3500±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¤ª¤è¤ÓÃÏÊý¾ÃÈñÀÇ¤Î³Û¤ò½ü¤¯¡Ë°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡Ê¿©»ö¤Î²Á³Û¡Ë－¡ÊÌò°÷¤ä»ÈÍÑ¿Í¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¡Ë
¾åµ¤Î¾ò·ï¤ò¤É¤Á¤é¤âËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤ªÅ¹¤Ï¤Þ¤«¤Ê¤¤¤òÊ¡Íø¸üÀ¸Èñ¤È¤·¤Æ·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ê¡Íø¸üÀ¸Èñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸½Êª»Ùµë¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢½¾¶È°÷¤ÎÀÇ¶â¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤ÏÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
ÌµÎÁ¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¤¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©
Àè¤Û¤ÉÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤¬²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç½¾¶È°÷¤Ë¿©»ö¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Ë¿©»ö¤Î²Á³Û¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ä¥Ñー¥È¤Ê¤É½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¡¢³ä°ú²Á³Ê¤Ç¤ªÅ¹¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿©»öÊä½õ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¸Ä¿Í·Ð±Ä¤Î°û¿©Å¹¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤Ê¤è¡×¤È·Ú¤¤´¶³Ð¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¤¤òÌµÎÁ¤Ç¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¿½¹ð¤ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤Þ¤«¤Ê¤¤¤òÌµÎÁ¤Ç¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤â¤·ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¬¤Î½êÆÀÀÇ¤È²á¾¯¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤«¤Ê¤¤ÌµÎÁ¤ÏÀÇË¡¾å°ãË¡¤È¤Ê¤ë
¤Þ¤«¤Ê¤¤¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤«¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ½¾¶È°÷¤ËÌµÎÁ¤Ç¿©»ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸½ÊªµëÍ¿¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¿½¹ð¤»¤º¤Ë¤Þ¤«¤Ê¤¤¤òÌµÎÁ¤Ç¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤ÏÀÇË¡¾å°ãÈ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤«¤Ê¤¤¤Ï¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÊ¡Íø¸üÀ¸¤È¤·¤Æ·×¾å¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½¾¶È°÷¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ä¤¤¡Ö¤Þ¤«¤Ê¤¤¤ÏÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤«¤Ê¤¤¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ï½¾¶È°÷¤ËÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½ Á´¹ñ¸½ÊªµëÍ¿²Á³Û°ìÍ÷É½¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤¬Äê¤á¤ë¸½ÊªµëÍ¿¤Î²Á³Û¡Ë
¹ñÀÇÄ£ No.2594¡¡¿©»ö¤ò»Ùµë¤·¤¿¤È¤
