TRUE¡¢½é¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤ß¤Û¤Î¤¦¤¿¡Ù¥ê¥êー¥¹¡¡ÅâÂôÈþÈÁÌ¾µÁ¤Çºî»ìÄó¶¡¤·¤¿³Ú¶Ê¼ýÏ¿
¡¡TRUE¤¬¡¢½é¤È¤Ê¤ë¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤ß¤Û¤Î¤¦¤¿¡Ù¤ò2026Ç¯1·î21Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§fripSide¡¢²¼Ìî¹É¡¢Night Ravens¡¢TRUE¡Ä¡Äº£ÌëÊüÁ÷¤ÎÂè2²ó¡Ø¥ª¥À¥¤¥Ð!!Ä¶¼¡¸µ²»³Úº×¡Ù¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹¢¤¡Ù¼çÂê²Î¤Î¥ï¥ë¥¥åー¥ì¡Ö°ìÅÙ¤À¤±¤ÎÎø¤Ê¤é¡×¤ä¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¥¹¥¿ー¥º¡ª¡Ù¼çÂê²Î¤ÎAIKATSU¡ùSTARS¡ª¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ºî»ì²È ÅâÂôÈþÈÁ¤È¤·¤ÆÀ¼Í¥¡¿¥·¥ó¥¬ー¤Ëºî»ìÄó¶¡¤·¤¿Á´8¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥êー¥¹¸å¤Î2026Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÈÅìµþ¤Ë¤Æ¡Ø¥»¥ë¥Õ¥«¥ÐーLIVE vol.1 -¤ß¤Û¤Î¤¦¤¿-¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢11·î29Æü¤è¤ê°ìÈÌÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë