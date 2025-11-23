¡ÖÌîµå¥Ð¥«¤Ïºî¤ë¤Ê¡× Îò»Ë¤ËËä¤â¤ì¤¿ÆüËÜ½é¤Î¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥àÁÏÀß¼Ô¡¦²ÏÌî°ÂÄÌ»Ö¡¢¸Î¶¿¡¦ÀÐÀî¤Ç¤ÎºÆÉ¾²Á
ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£100Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤ËÆüËÜ½é¤Î¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¡ÖÆüËÜ±¿Æ°¶¨²ñ¡×¤òÁÏÀß¤·¤¿¡¢²ÏÌî°ÂÄÌ»Ö¡Ê¤³¤¦¤Î ¤¢¤Ä¤·¡Ë¡£Èà¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÀÐÀî¸©²Ã²ì»ÔÂçÀ»»û¤Î½Ð¿È¤Ç¤¹ ¡£
¥×¥íÌîµå100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿2020Ç¯¡¢¤½¤Î¸Î¶¿¤ÇÈà¤Î¸ùÀÓ¤òºÆÉ¾²Á¤·¡¢¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í»Ö¤Î¼ê¤Ç·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¸²¾´Èê¡¢¤½¤·¤ÆÂçÀµ¥í¥Þ¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë²è²È¡¦ÃÝµ×Ì´Æó¤¬Æ´¤ì¤¿²ÏÌî°ÂÄÌ»Ö¤È¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÂÀ×¤È¸²¾´¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¿Í¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥¤¥«¥é¤ÊÊ¸²½¤Î¾ÝÄ§¡¦¥×¥íÌîµå¤ÎÁÏÀß²ÏÌî°ÂÄÌ»Ö¤Ï1884Ç¯(ÌÀ¼£17Ç¯)À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÌîµåÉô¤Ç¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤ÇËÜ¾ì¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢Èà¤Î±¿Ì¿¤ò·èÄê¤Å¤±¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüËÜ¤Ë¤â¿¦¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÌîµå¥Á¡¼¥à¤¬É¬Í×¡×¤Î¿®Ç°¤Ç¡¢1920Ç¯(ÂçÀµ9Ç¯)¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¡ÖÆüËÜ±¿Æ°¶¨²ñ(ÄÌ¾Î¡§¼Ç±º¶¨²ñ)¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜÌîµåµ¡¹½(NPB)¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áª¼ê¤¬Êó½·¤òÆÀ¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¿¦¶ÈÌîµå¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Èà¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ÆÆÄ¡¢¤½¤·¤Æ·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¡¢Ìîµå¤Îµ»½Ñ¤äÀï½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸ùÀÓ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢ÆÃÊÌÉ½¾´¤ÇÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Û¤É¤Îµ±¤«¤·¤¤¸ùÀÓ¤ò»ý¤Ä¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²ÏÌî°ÂÄÌ»Ö¤ÎÌ¾¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Ç¤µ¤¨¡¢»þ¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤ËËº¤ìµî¤é¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾õ¶·¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤ò°¦¤¹¤ëÍ»Ö¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¡ÖÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶¿ÅÚ¤Î°Î¿Í¡×½»Ì±¤¿¤Á¤Ç¸²¾´¤ò
²ÏÌî¤Î¸²¾´³èÆ°¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿°ì¿Í¡¢ÂçÀ»»ûÊ¸²½¶¨²ñ²ñÄ¹¤Î°ËÎÓ±Ê¹¬¤µ¤ó¡£°ËÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢³èÆ°¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀ»»ûÊ¸²½¶¨²ñ °ËÎÓ±Ê¹¬²ñÄ¹¡ÖÆüËÜ½é¤Î¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ê¤Î¤Ë¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀÐÈê¤òºî¤ì¤Ð´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£¡×
°ËÎÓ¤µ¤ó¼«¿È¤¬²ÏÌî¤ÎÂ¸ºß¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤«¤éÌó50Ç¯¤âÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿ ¡£Åö»þ¡¢¶µ°÷¤À¤Ã¤¿°ËÎÓ¤µ¤ó¤Ï²Ã²ì»Ô»Ë¤ÎÊÔ»¼¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÄ´ºº¤Î²áÄø¤Ç¶¿ÅÚ¤Î°ÎÂç¤ÊÀè¿Í¤ÎÌ¾¤Ë¹Ô¤Åö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹ ¡£
ÆüËÜ½é¤Î¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¤ÎÁÏÀß¼Ô¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤Î»×¤¤¤¬¡¢Ä¹¤¤»þ¤ò·Ð¤Æ¸²¾´³èÆ°¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë»ÔÌ±¤ÎÇ®°Õ¤Î·ë¾½¤Ç¤·¤¿ ¡£¸²¾´Èê¤È¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ÎÀ©ºîÈñ¤ª¤è¤½200Ëü±ß¤Ï¡¢ÂçÀ»»ûÊ¸²½¶¨²ñ¤ÎÀÑÎ©¶â¤ò¸µ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â ¡¢¹¤¯Í»Ö¤ä»ÔÌ±¤«¤é¤Î´óÉÕ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÅ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿ ¡£»Ô¤«¤é¤Ï¸ø±à¤ÎÅÚÃÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ë¤È¤É¤á¡¢½»Ì±¤Î¼ê¤Çºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿ ¡£
¸²¾´Èê¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥×¥íÌîµå¤ÎÁÏÀß¼Ô¤ÏÂçÀ»»û¤Î½Ð¿È¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬Èó¾ï¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ËÎÓ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹ ¡£²ÏÌî¤¬¾·¤¤¤¿¥×¥íÌîµå¤Î³°¹ñ¿Í½õ¤Ã¿ÍÁª¼êÂè£±¹æ¤Ï¤µ¤µ¤ä¤Àï½Ñ¤Î¸µÁÄ¡©
²ÏÌî¤¬ºî¤Ã¤¿ÆüËÜ±¿Æ°¶¨²ñ¤Ï¡¢1923Ç¯(ÂçÀµ12Ç¯)¤Î´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç²ò»¶¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1936Ç¯(¾¼ÏÂ11Ç¯)¡¢¥×¥íÌîµå¥ê¡¼¥°¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ë½é¤á¤Æ³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Åê¼ê¤Î¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¦¥Î¡¼¥¹¡¢Êá¼ê¤Î¡Ö¥Ð¥Ã¥¡¼¡¦¥Ï¥ê¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
ÍèÆü¤·¤¿¥Ï¥ê¥¹¤ÏÌ¾¸Å²°·³(¸½ºß¤ÎÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º)¤ËÆþÃÄ¡¢²ÏÌî¤ÏÁí´ÆÆÄ¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ï¥ê¥¹¤Ë¤Ï¶¯¸ª¶¯ÂÇ¤Î¤Û¤«¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ëÁª¼ê¤Ë¸å¤í¤«¤é¡¡Ö¥ª¥¯¥µ¥ó ¥ª¥²¥ó¥¥Ç¥¹¥«¡©¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¤µ¤µ¤ä¤¯¡£¢Æ¸ÍØ¡ÖÅíÂÀÏº¡×¤ò¤¦¤¿¤¦¡£Áª¼ê¤Ï¤ï¤±¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢ÂÇ·â¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¤µ¤µ¤ä¤Àï½Ñ¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸½Âå¤Ç¤ÏÌîÂ¼¹îÌé»á¡¢Ã£Àî¸÷ÃË»á¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥íÌîµåÁðÁÏ´ü¤Ë¤¹¤Ç¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Àï½Ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
1937Ç¯(¾¼ÏÂ12Ç¯)²ÏÌî¤ÏÌ¾¸Å²°·³¤òÎ¥¤ì¡¢¿·¤¿¤ËµåÃÄ¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤òÁÏÀß¤·¤Þ¤¹¡£²ÏÌî¤òÊé¤¦¥Ï¥ê¥¹¤ÏÌ¾¸Å²°·³¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤¢¤È¡¢ºÆÅÙÆüËÜ¤ØÍè¤Æ¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Ó¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤Þ¤¹¡£·ÀÌó¤¬Í¥Àè¤¹¤ë¸½Âå¤Ç¤ÏÅþÄì¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ê¥¹¤Ï3Ç¯´Ö¤È³èÆ°´ü´Ö¤ÏÃ»¤¤¤â¤Î¤Î¡¢1937Ç¯¤ËMVP¡¢1938Ç¯¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥é¥¹¥È2»î¹ç¤Ç¡¢4ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Á¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¤ò³ÍÆÀ¡£
¥×¥íÌîµåÁðÁÏ´ü¤Ë¿Íµ¤¡¦¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ì¾Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£Àè¸«¤ÎÌÀ¤ÈÉÔ¶ø¤ÎÈÕÇ¯¡ÁÎò»Ë¤Îif¤òÁÛ¤¦¡Ö¸¸¤Î¥Á¡¼¥à¡¦Åìµþ¥«¥Ã¥Ö¥¹¡×
1941Ç¯¤ËÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ï¡¢¹õÏÉ·³¡¢ÂçÏÂ·³¤ÈÌ¾¤òÊÑ¤¨¤ÆÂ¸Â³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àï¶É¤¬ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢²ÏÌî¤Ï1943Ç¯¤ËµåÃÄ¤ò²ò»¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àï¸å¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢²ÏÌî¤Ï»äºâ¤òÅê¤²ÂÇ¤Ã¤Æ¥×¥íÌîµå¤ÎºÆ·ú¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿ ¡£¥Á¡¼¥àÌ¾¤Ï¡¢Åìµþ¥«¥Ã¥Ö¥¹¡£1945Ç¯(¾¼ÏÂ20Ç¯)¡¢ÆüËÜÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ë²ÃÌÁ¤ò¿½ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÆüËÜÌîµåÏ¢ÌÁ¤Î²ñÄ¹¤Ç¡¢¤Î¤Á¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÎëÌÚÎ¶Æó»á¤Î²ó¸ÜÏ¿¤Ç¤Ï¡¢²ÏÌî¤Î¥Á¡¼¥à¤Î²ÃÌÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ü¤¯¤Ï²ÏÌî¤µ¤ó¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Æ±¤¸ÁáÂç¤Î½Ð¿È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍýÁÛ²ÈÈ©¤Î²ÏÌî¤µ¤ó¤È¤ÏÃç¤¬°¤«¤Ã¤¿µð¿Í¤Î»Ô²¬¤µ¤ó¤ÎÈ¿ÂÐ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤È¤¦¤È¤¦Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Ç¤âµ¤¤ÎÆÇ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÃÌÁ¿½ÀÁ¤¬Àµ¼°¤ËÂà¤±¤é¤ì¤ë10ÆüÁ°¤Î1946Ç¯(¾¼ÏÂ21Ç¯)1·î12Æü¡¢²ÏÌî¤Ï61ºÐ¤ÇµÞÀÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹ ¡£°ËÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÁá¤¹¤®¤ë»à¤ò¿´¤«¤éÀË¤·¤ß¤Þ¤¹¡£
ÂçÀ»»ûÊ¸²½¶¨²ñ¡¦°ËÎÓ±Ê¹¬²ñÄ¹¡Ö¤â¤·Èà¤¬¤â¤Ã¤ÈÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Í¡¢¸å³Ú±à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿µåÃÄ¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤¬Àï¸å¤Ëºî¤Ã¤¿µåÃÄ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¤Ó¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¿´Åª¤Ê¥×¥íÌîµåµåÃÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¡×
Îò»Ë¤Ë¡Ö¤â¤·¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà¤ÎÂ¸ºß¤¬¤½¤Î¸å¤ÎÆüËÜ¥×¥íÌîµå»Ë¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÁÛÁü¤µ¤»¤ë¤Ë½½Ê¬¤ÊÂç¤¤ÊÁÓ¼º¤Ç¤·¤¿¡£
²ÏÌî¤¬ÆÃÊÌÉ½¾´¤ÇÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤¤òµî¤Ã¤Æ14Ç¯¸å¤Î1960Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÀµ¥í¥Þ¥ó¤Î´ú¼ê¡¦ÃÝµ×Ì´Æó¤âÆ´¤ì¤¿¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡¦²ÏÌî
1905Ç¯(ÌÀ¼£38Ç¯)¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØºßÀÒÅö»þ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ØÌîµå±óÀ¬¤·¤¿²ÏÌî¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³ÆÃÏ¤Î»î¹ç¤ÇÊ³Æ®¡¢¤½¤ÎÅ´ÏÓ¤Ö¤ê¤Ï¡Ö£É£ò£ï£î £Ë£ï£õ£î£ï¡×(¥¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥³¥¦¥Î)¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤¬¤Ä¤¯¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¡Ö¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¡×¤òÆüËÜ¤ØÅÁ¤¨¤¿¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ã²ì»ÔÂçÀ»»û¼ªÊ¹»³Ä®¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¸²¾´Èê¤È¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢²ÏÌî¤Î´é¤Î³¨¤È¤È¤â¤ËÌîµåÁª¼ê¤òÉÁ¤¤¤¿°ìËç¤Î³¨¤¬Æ«ÈÄ¤Ë¼Ì¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îºî¼Ô¤Ï¡ÖÂçÀµ¥í¥Þ¥ó¡×¤òÂåÉ½¤¹¤ë²è²È¡¦ÃÝµ×Ì´Æó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢²¬»³¸©¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ë½êÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¼Ú¤ê¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀµ¥í¥Þ¥ó¤Î´ú¼ê¡¦Èþ¿Í²è¤ÇÍÌ¾¤ÊÌ´Æó¤¬¡¢¤Ê¤¼ÌîµåÁª¼ê¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ì´Æó¼«¿È¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì´Æó¤¬½é¤á¤Æ½ÐÈÇ¤·¤¿²è½¸¤ÎÁ°½ñ¤¤Ë¤â²ÏÌî°ÂÄÌ»Ö¤Î¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì´Æó²è½¸½Õ¤Î´¬¤è¤ê¡Ö²ÏÌî·¯¤¬¤¢¤ÎÀÖ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ä¤ò¤¤Æ¥×¥ì¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¤Æµå¤òÅê¤²¤Æ¤ð¤¿º¢¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÏÕÜ¹»¤ò¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤·¤Æ¤Ï¡¢±¿Æ°¾ì¤Î¼ãÁð¤Î¤¦¤Ø¤Ë¿²Å¾¤ó¤Ç¡¢Áá°ðÅÄ¤ËÏ¢¤Ê¤ëÌÜÇò°ìÂÓ¤Î¹â¸¶¤òÄ¯¤á¤Æ¿§¿¼¤¤¶õ¤Ë¤¿¤À¤è¤ÕÇò±À¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë±ó¤»×¤ò´ó¤»¤¿¤³¤È¤Ç¤»¤¦¡£¡×
¤½¤ÎÂ³¤¤Ï¡¢ÍÌ¾¤Ê°ìÀá¡Ö»ä¤Ï»í¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ä¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢»ä¤Î»í¹Æ¤Ï¥Ñ¥ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤Ì¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ë»þ¡¢»ä¤Ï¡¢Ê¸»ú¤ÎÂå¤ê¤Ëåé¤Î·Á¼°¤Ç»í¤òáÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¤½¤ì¤¬°Õ³°¤Ë¤â¤¢¤ë»¨»ï¤ËÈ¯É½¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ä¤¿¤Î¤Ç¡¢²²ÉÂ¤Ê»ä¤Î¿´¤Ï¶Ã´î¤·¤¿¡£¡×
Ì´Æó¤È²ÏÌî¤Ï¡¢1884Ç¯(ÌÀ¼£17Ç¯)À¸¤Þ¤ì¤ÎÆ±¤¤Ç¯¡£³ØÀ¸»þÂå¤ÎÌ´Æó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÏÌî¤ÏÆ´¤ì¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÝµ×Ì´Æó¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä
¶âÂôÅòÍ°Ì´Æó´Û¤ÎÀîÀ¥Àé¿Ò³Ø·Ý°÷¤Ï¡¢Ì´Æó¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¶âÂôÅòÍ°Ì´Æó´Û ÀîÀ¥Àé¿Ò³Ø·Ý°÷¡ÖÌ´Æó¤ÏÌÀ¼£32Ç¯(1899Ç¯)¤Ë¿À¸ÍÃæ³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¡¢³°¹ñ¿ÍµïÎ±ÃÏ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç½é¤á¤ÆÌîµå¤ò¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£°Û¹ñ¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢¼ã¤¤Ì´Æó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦ ¡£¤½¤Î¸å¡¢Áá°ðÅÄ¼Â¶È³Ø¹»¤ËÆþ¤ë¤ÈÁá·ÄÀï¤Ê¤É¤Î´ÑÀï¤â³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»¨»ï¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤Ï¹¥¤¤ÊÍ·µº¤È¤·¤Æ¡ØÌîµå¡Ù¤ÈÌÀ³Î¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Ì´Æó¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÌîµå¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ìîµå¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤ò¤¹¤ë¿ÍÊª¤Î³¨¤â¿ôÂ¿¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤Ï´ÑÀï¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤Ï¼ÂºÝ¤Ë»î¹ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀµ½é´ü¡¢Ì´Æó¤¬»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»¨»ï¼Ò¤Ë¤Ï¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±Î½¤¿¤Á¤È´À¤òÎ®¤·¤¿¤È¤¤¤¦µÏ¿¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£Ì´Æó¤Î³¨¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡ÖÁáÉÁ¤¤ÎÌöÆ°Åª¤ÊÉ½¸½¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î°ì½Ö¤ÎÆ°¤¤òÂª¤¨¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÀîÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼èºà¤Ç½é¤á¤Æ²ÏÌî¤ÈÌ´Æó¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Þ¤¹¡£
¶âÂôÅòÍ°Ì´Æó´Û¡¦ÀîÀ¥Àé¿Ò³Ø·Ý°÷¡ÖÅö»þ¤ÏÌîµå¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼«ÂÎ¤¬¤Þ¤À¥Ï¥¤¥«¥é¤Ê°Û¹ñ¤ÎÊ¸²½¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´¶¼õÀË¤«¤ÊÌ´Æó¤Ï¡¢ÌîµåÁðÁÏ´ü¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤Ã¤¿²ÏÌîÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½ã¿è¤ÊÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤« ¡£³¨¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤½¤ÎÆ´¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Ìîµå´ÑÀï¤ÏÀÄÇ¯»þÂå¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö¿Í¤ò°é¤Æ¤ë¡×¡Á100Ç¯Àè¤Ë¶Á¤¯²ÏÌî¤Î°éÀ®Å¯³Ø
²ÏÌî°ÂÄÌ»Ö¤ÎºÇ¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤Àè¸«À¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÁÏÀß¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢¤½¤ÎÁª¼ê°éÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¯³Ø¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ËÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÏÌî¤Î»×ÁÛ¤Îº¬Äì¤ò¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀ»»ûÊ¸²½¶¨²ñ¡¦°ËÎÓ±Ê¹¬²ñÄ¹¡Ö²ÏÌî¤µ¤ó¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¡¢Áª¼ê¤ò¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÉÌîµå¥Ð¥«¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿ ¡£Ìîµå¤ò¤ä¤á¤¿¸å¤Ç¤â¡¢Î©ÇÉ¤Ê¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¸ì³Ø¤ÎÎý½¬¤ò¤µ¤»¤¿¤ê¡¢ºÂ³Ø¤ò¶µ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹ ¡£Èà¤Ï¡ØÌîµå¿Í¤Ç¤âÎ©ÇÉ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ì¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤³¤Î»×ÁÛ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ìîµå¤À¤±¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤Àº¤Æñ¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¸·¤·¤¤¼Ò²ñ¾ðÀª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿ ¡£¤·¤«¤·¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¿®Ç°¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ËÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î²ÏÌî¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¸½Âå¤Ë¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤¬Êú¤¨¤ëÁª¼ê¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÌäÂê¤â¡¢º£¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹ ¡£
ÂçÀ»»ûÊ¸²½¶¨²ñ¡¦°ËÎÓ±Ê¹¬²ñÄ¹¡ÖÌîµå¤À¤±¤¬Á´¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤È ¡£Ìîµå¤ò°úÂà¤·¤¿¸å¡¢¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ËÈà¤ÎÀè¸«À¡¢¿Í¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
²ÏÌî°ÂÄÌ»Ö¤Î¸ùÀÓ¤Ï¡¢¸Î¶¿¤Î¿Í¡¹¤Î¾ðÇ®¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤Ó·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¸÷¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀ¸³¶¤ÈÅ¯³Ø¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥×¥íÌîµåÁÏÀß¤ÎÎò»ËÊª¸ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¶¤Ë¶þ¤·¤Ê¤¤Àº¿À¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í´Ö¤ò°é¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤ÊÍýÇ°¤ò¡¢100Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤ËÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»ûÅÄ²°,
¹©¾ì,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Áòµ·,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥Í¥¸,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¶âÂ°²Ã¹©,
½»Âð,
¾²ÃÈË¼