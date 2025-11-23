¡Ú9Ï¢µÙ¡ÛÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡Ö²Æì¡×¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢Èô¹Ôµ¡Âå¤¬¡Ö7000±ß¢ª4Ëü±ß¡×¤Ë¡ª Î¹¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Î¡È5ÇÜ°Ê¾å¤ÎÎÁ¶â¡É¤òÊ§¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¹â¤¯¤Æ¤â¤ª¶â¤òÊ§¤¦²ÁÃÍ¤È¤Ï
LCC¤Ç¤Î¹Ò¶õ±¿ÄÂ¤¬Âç¤¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡©
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¹Ò¶õÍ¢Á÷Åý·×¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÏ©ÀþÊÌÍ¢Á÷¼ÂÀÓ¤Ç¤ÎÇ¯´ÖÎ¹µÒ¿ô1°Ì¤ÏÅìµþ¡Ê±©ÅÄ¡Ë－¿·ÀéºÐÀþ¤ÎÌó986Ëü¿Í¡¢2°Ì¤ÏÅìµþ¡Ê±©ÅÄ¡Ë－Ê¡²¬Àþ¤ÎÌó906Ëü¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
Åìµþ¡Ê±©ÅÄ¡Ë－²Æì¡ÊÆáÇÆ¡ËÀþ¤Ï3°Ì¤ÇÌó672Ëü¿Í¤È¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤Ï©Àþ¤Ç¤¹¡£¼ûÍ×¤¬¹â¤¤Ï©Àþ¤Û¤É¡¢ÊÑÆ°±¿ÄÂÀ©¤Ç¤ÏÃÍ¾å¤¬¤êÉý¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎLCC¡Ê³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤éÆáÇÆ¶õ¹Á¤Ø¤Î¹Ò¶õ·ô¤Ï¡¢¥»ー¥ë»þ¤ä´×»¶´ü¤Ë¤Ï7000±ßÁ°¸å¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥Ôー¥¯¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æ±¤¸Ï©Àþ¡¦½êÍ×»þ´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¤â4Ëü±ßÁ°¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼LCC¤Î±¿ÄÂ¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÊÑÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆüËÜ¤ÎLCC³Æ¼Ò¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¡ÖÊÑÆ°±¿ÄÂÀ©¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ºÂÀÊ¤Î»Ä¿ô¤äÍ½Ìó¤¬Æþ¤ë¥Úー¥¹¡Ê¼ûÍ×¡Ë¤Ë±þ¤¸¤Æ²Á³Ê¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÊÑÆ°¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬°ìÀÆ¤ËµÙ¤ß¤ò¼è¤ë¤¿¤á¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎºÂÀÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë¹â¤Þ¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´×»¶´ü¤ÎÄã²Á³Ê¤Ï¶õÀÊ¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Î²Á³ÊÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈËË»´üÎÁ¶â¤ÏºÇÂç¸Â¤Î¼ûÍ×¤ò²Á³Ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²Á³Êº¹¤Ï¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉ¬Á³¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ô¾ì¸¶Íý¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¹çÍýÅª¤Ê²Á³Ê¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤Î¿ôÇÜ¡×¤È¤¤¤¦ÁêÂÐÅª¤Ê²Á³Êº¹¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤òÊú¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´¶¾ð¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¸¤¯¤ª¶â¤ò»È¤¦¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦
¹â³Û¤Ê¹Ò¶õ·ôÂå¤òÊ§¤¦¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¡ÖÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¡×¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÆÀ¤é¤ì¤ëËþÂÅÙ¤¬²Á³Ê¤Ë¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¹Ò¶õ·ô¤ÎÈñÍÑ¤ò¡ÖÂÎ¸³¤Ø¤ÎÅê»ñ¡×¤ÈÂª¤¨Ä¾¤¹
ÉáÃÊ¤Î³Ê°Â¹Ò¶õ±¿ÄÂ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö°ÜÆ°¤¬°Â¤¯ºÑ¤à¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æ±»þ´ü¤ËµÙ²Ë¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¤´ü´Ö¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ÈÍ½Äê¤ò¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½Ëº×´¶¤äÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¶õµ¤¤ÎÃæ¤ÇÎ¹¹Ô¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÅÀ¤Ï¡¢´×»¶´ü¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÈñÍÑ¤¬¹â¤¤»þ´ü¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂÎ¸³¤Ë²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹Ò¶õ·ôÂå¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡Ö¾ÃÈñ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö»þ´Ö¤äÂÎ¸³¤Ø¤ÎÅê»ñ¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¥Èー¥¿¥ë¥³¥¹¥È¤Ç¹Í¤¨¤ë¹©É×
¹âÆ¤·¤¿¹Ò¶õ·ôÂå¤òÁê»¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Èー¥¿¥ë¥³¥¹¥È¤Ç¹Í¤¨¤ë¹©É×¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÁáÄ«¡¦¿¼ÌëÊØ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Ôー¥¯»þ´ÖÂÓ¤òÈò¤±¤¿¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ëÂå¤¬³ä°Â¤Ê¹Ù³°¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢ÁÇÇñ¤Þ¤ê¥×¥é¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÚºßÃæ¤Ï¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©Æ²¤ä¥¹ー¥Ñー¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¸½ÃÏ¤Ç¤·¤«½Ð¹ç¤¨¤Ê¤¤ÎÁÍý¤ä¿©ºà¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤ÇÎ¹¹ÔÁ´ÂÎ¤ÎËþÂÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨¹Ò¶õ·ôÂå¤¬¹â³Û¤Ç¤â¸¤¤¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
ÆüËÜ¤ÎLCC³Æ¼Ò¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¡ÖÊÑÆ°±¿ÄÂÀ©¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´×»¶´ü¤ÈÈËË»´ü¤Ç¤ÎÎÁ¶â¤Îº¹¤¬¿ôÇÜ¤ËµÚ¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½ÐÈñ¤ÎÀ§Èó¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë´ð½à¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö»þ´Ö¤Î²ÁÃÍ¡×¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²Æì¹Ô¤LCC¤Ç¤Î¹â³Û¤Ê¹Ò¶õ·ôÂå¤Ï°ì³µ¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÇ¯ËöÇ¯»Ï9Ï¢µÙ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ç¤ÏÂå¤¨¤¬¤¿¤¤ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¤ÇÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿µÙ²Ë¤ËÎ¹¹Ô¤Ø½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Âç¤¤Ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â¤¤ÈñÍÑ¤òÊ§¤¦¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¬ºÇÂç¸Â¤Ë³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Á¡¢ÍâÇ¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÁá´üÍ½Ìó¡×¤È¡ÖÍ½»»·×²è¡×¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ¹Ò¶õÍ¢Á÷Åý·×Ç¯Êó¡ÊÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡ËÊ¬¡Ë³µÍ×
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー