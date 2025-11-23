¡ÚµþÅÔ£µ£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Û¥¹¥«¥¤¥¹¥×¥ì¥ó¥À¡¼¤¬£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤Æ²÷¾¡¡¡£Ã¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼ê¡Ö³Ú¤Ë¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¡×
¡¡£±£±·î£²£³Æü¤ÎµþÅÔ£µ£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Ê¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£¹Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï¥¹¥«¥¤¥¹¥×¥ì¥ó¥À¡¼¡Ê²´£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÃÓ¹¾ÂÙ¼÷±¹¼Ë¡¢Éã¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¡Ë¤¬Ã±¾¡£±¡¦£µÇÜ¤Î°µÅÝÅª£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨£²ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Ç²÷¾¡¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï£±Ê¬£´£·ÉÃ£¸¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡È¯ÇÏ¤ò·è¤á¥¹¥Ã¤È¥Ï¥Ê¤ËÎ©¤Á¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÎÆ¨¤²¡£²¼¤êºä¤Ç£Ã¥Ç¥à¡¼¥í¤ËÂ¥¤µ¤ìºÆÅÙ¡¢²ÃÂ®¤¹¤ë¤ÈÄ¾Àþ¤Ç¤Ï¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·Íª¡¹¤ÈÀèÆ¬¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£¡ÖÆ¨¤²¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£³¡¢£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÊª¸«¤ò¤·¤Æ»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾Àþ¤ÏÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£³Ú¤Ë¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È°È¾å¡£¡ÖÄ´¶µ¤Ç¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Ä´¶µÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¡£ÇÏÂÎ¤¬¼ä¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢À®Ä¹¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÓ¹¾Ä´¶µ»Õ¡£¼¡Áö¤ÏÌ¤Äê¡£