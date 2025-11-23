21Ç¯¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥·¥ã¥Õ¥ê¥ä¡¼¥ë¡¡°úÂàÅ±²ó¡ªÍèÇ¯¤â¼ï²´ÇÏ·ÑÂ³¡¡Æ£¸¶»Õ¡Ö²þ¤á¤ÆÂè2¾Ï¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡21Ç¯¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥·¥ã¥Õ¥ê¥ä¡¼¥ë¡Ê²´7¡¢Éã¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ë¤¬¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤ÆÍèÇ¯¤â¼ÒÂæ¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊËÌ³¤Æ»°ÂÊ¿Ä®¡Ë¤Ç¶¡ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬23Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÍÇÏµÇ°2Ãå¤òºÇ¸å¤Ë¸½ÌòÀ¸³è¤ò½ª¤¨¡¢¼ï²´ÇÏÆþ¤ê¡£º£Ç¯¤Î¼õÂÛÎ¨¤ÎÄã¤µ¤«¤é²Æ¤Ë°ìÅÙ¤Ï°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ÎÂç¤Ê·ì¤ò»Ä¤½¤¦¤È»î¹Ôºø¸í¡£´ð½à¤Î¼õÂÛÎ¨¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç·ÑÂ³¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë´ÉÍý¤·¤¿Æ£¸¶»Õ¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ï¸«¼é¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼ÒÂæ¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿½Ã°å»Õ¤µ¤ó¤ÎÄü¤á¤Ê¤¤ÅØÎÏ¡¢¼¹Ç°¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´¶Éþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤¿¥·¥ã¥Õ¥ê¥ä¡¼¥ë¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤â°ÎÂç¤Ç¤¹¡£²þ¤á¤ÆÂè2¾Ï¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£