¢¡Î¦¾å¡¡Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¡Ê£²£³Æü¡¢µÜ¾ë¡¦¾¾ÅçÄ®Ê¸²½´Ñ¸÷¸òÎ®´ÛÁ°¡Á¹°¿Ê¥´¥à¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯ÀçÂæ¡á£¶¶è´Ö£´£²¡¦£±£¹£µ¥¥í¡Ë
¡¡ºÇÄ¹¶è´Ö¤Î£³¶è¡Ê£±£°¡¦£¶¥¥í¡Ë¤Ï¡¢£¹·î¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å£±Ëü¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¡¦ÌðÅÄ¤ß¤¯¤Ë¡Ê¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¤¬¼ó°Ì¤ò¾ù¤é¤º¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ£±Ëü¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¤Î¸ÞÅçè½Çµ¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¤Ï£¶¿ÍÈ´¤¤Î¶è´Ö¾Þ¡¢¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·£²°Ì¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë£¶°ÌÆþ¾Þ¤Î¹ÃæÍþÍü²Â¡Ê£Ê£ÐÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤â£·¿ÍÈ´¤¤Î·ãÁö¤Ç£³°Ì¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡£´°Ì¤ËÀÑ¿å²½³Ø¡¢£µ°Ì¤Ï£±Ëü¥á¡¼¥È¥ëÆüËÜÎòÂå£³°Ì¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤ÄÉÔÇËÀ»°áÍè¡Ê»°°æ½»Í§³¤¾å¡Ë¤¬£¶¿ÍÈ´¤¤Î²÷Áö¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£