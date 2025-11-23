¡Ö¥¤¥ª¥ó¡×¤Ç¡È100Ëü±ß¡É»È¤¦¤È¡È7Ëü±ß¡É¤â¤Î¸½¶â´Ô¸µ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡ª¡© ¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔ¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡Ö³ô¼°Åê»ñ¡×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò²òÀâ
¡Ö¥¤¥ª¥ó¡×¤Î³ô¼ç¤ÏËèÆü¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¡ÈºÇÂç7¡ó¤Î¸½¶â´Ô¸µ¡É¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë
¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°¤ò100³ô°Ê¾åÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥ªー¥Êー¥º¥«ー¥É¤È¤¤¤¦Í¥ÂÔ¥«ー¥É¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥Êー¥º¥«ー¥É¤òÄó¼¨¤·¤¿¹ØÆþ³Û¤ËÂÐ¤·¡¢»ý³ô¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÈ¾Ç¯¤´¤È¤Ë3～7¥Ñー¥»¥ó¥È¤Î¸½¶â´Ô¸µ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½¶â´Ô¸µ¤Î»þ´ü¤Ï¡¢10·î¤È4·î¤Ç¤¹¡£´Ô¸µ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¸½¶â¡¦WAON¡¦¥¤¥ª¥ó¥Þー¥¯¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦¥¤¥ª¥ó¾¦ÉÊ·ô¡¦¥¤¥ª¥ó¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÍøÍÑ¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥ªー¥Êー¥º¥«ー¥É¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÇÛÅö¶â¤äÄ¹´üÊÝÍ³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤¬³ô¼ç¸þ¤±¤ËÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥ª¥ó¡×¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤éÉ¬Í×¡© Ä¾¶á¤Î¸¢Íø³ÎÄêÆü¤Ç»î»»
³ô¼ç¤Ë¥ªー¥Êー¥º¥«ー¥É¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤ë»þ´ü¤Ï¡¢8·îËöÆü¤È2·îËöÆü¤Î³ô¼çÌ¾Êí¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¼õ¤±¼è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ±¤¸¥«ー¥É¤ò»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³ô¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢8·îËöÆü¤È2·îËöÆü¤Î³ô¼ç¸¢Íø³ÎÄêÆü¤Ë100³ô°Ê¾åÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àµ³Î¤Ë¤Ï¤½¤Î2ÆüÁ°¤Î¸¢ÍøÉÕºÇ½ªÆü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢³ô¼°¤Î¹ØÆþ¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯¤Î¸¢ÍøÉÕºÇ½ªÆü¤Ï2·î26Æü¤È8·î27Æü¤Ç¤·¤¿¡£
¥¤¥ª¥ó¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¶â³Û¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Î³ô²Á¤Î¥Á¥ãー¥È¤ò´ð¤Ë·×»»¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥ãー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯10·î30Æü»þÅÀ¤Ç¤Î½ªÃÍ¤Ï2397.5±ß¤Ç¤·¤¿¡£Æ±Æü¤Ë100³ô¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï23Ëü9750±ß¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¢ÍøÉÕºÇ½ªÆü¤Î³ô²Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤µ¤é¤ËÈñÍÑ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔ¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡Ö³ô¼°Åê»ñ¡×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
Ì¥ÎÏ¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¶âÁ¬Åª¥á¥ê¥Ã¥È
³ô¼°¤¬¹ØÆþ¤·¤¿»þ¤Î²Á³Ê¤è¤êÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍø±×¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢1³ô1000±ß¤Î»þ¤Ë100³ô¹ØÆþ¤·¡¢1³ô1500±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÇäµÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Íø±×¤Ïº¹Ê¬¤Î5Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÇäÇãº¹±×¤«¤é¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤äÀÇ¶â¤¬º¹¤·°ú¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤¬ÆÀ¤¿Íø±×¤Î°ìÉô¤ò³ô¼ç¤ËÊ¬ÇÛ¤¹¤ëÇÛÅö¶âÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÝÍ³ô¼°¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÍø±×¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥â¥Î¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¿©ÉÊ¡¦ÆüÍÑÉÊ¡¢¥¯ー¥Ý¥ó¡¢»ÜÀßÍøÍÑ·ô¤Ê¤É¡¢³ô¼ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¼Ò¤Î¥â¥Î¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ï¡¢²È·×¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅÀ¤ä³ô²Á¤ÎÊÑÆ°¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤ÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¦·Ð±Ä»²²Ã¸¢
³ô¼°¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤Î½ÅÍ×»ö¹à¤ËÂÐ¤·¤Æ»¿À®¡¦È¿ÂÐ¤Î°Õ»×É½¼¨¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸¶Â§¤È¤·¤ÆºÇÄãÃ±¸µ³ô¿ô°Ê¾å¤Î³ô¼°¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤³¤Î¸¢Íø¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢ÊÝÍ³ô¼°¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ª¥ó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ë¸½¶â´Ô¸µ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÍø²ó¤ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ñ»º·ÁÀ®¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î½¼¼Â¤·¤¿³ô¼°Åê»ñ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢100³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤ËÂÐ¤·¡¢Í¥ÂÔ¥«ー¥É¤È¤·¤Æ¥ªー¥Êー¥º¥«ー¥É¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸¢ÍøÉÕºÇ½ªÆü¤Þ¤Ç¤Ë³ô¼°¤ò¹ØÆþ¤·¡¢³ô¼ç¸¢Íø³ÎÄêÆü¤Ë100³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ç¤¹¡£¥ªー¥Êー¥º¥«ー¥É¤Ï¹ØÆþ³Û¤È»ý³ô¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÈ¾Ç¯¤´¤È¤Ë¸½¶â´Ô¸µ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â3000³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤Ï7¡ó¤Î´Ô¸µÎ¨¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö100Ëü±ßÍøÍÑ¤Ç7Ëü±ß¤¬Ìá¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹â¤¤´Ô¸µ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ìÄê¤Î³ô¼°ÊÝÍ¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü¡¹¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç¼Â¼ÁÅª¤ÊÀáÌó¸ú²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÅÀ¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÈÇÛÅö¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢²È·×¥á¥ê¥Ã¥È¤È»ñ»º·ÁÀ®¤òÆ±»þ¤ËÁÀ¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
