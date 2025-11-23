µÙÆü¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¤éÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¸åÆ£¿¿´õ¡¢ÆÈ¼«¤Î¡É¶Ú¥È¥ì¡ÉË¡¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤é¡Ä¡×
¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸åÆ£¿¿´õ¡Ê40¡Ë¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆÈ¼«¤Î¶Ú¥È¥ì¤ÎÊýË¡¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡¢
º£²ó¤Ï²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ¡Ê43¡Ë¡¢¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¤È¸µ¥¢¥¤¥É¥ë3¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¡£
µÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇðÌÚ¤¬¡Ö»ä¡¢½ÐÌµÀº¤Ç¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¸åÆ£¤â¡Ö»ä¤âËÜÍè¡¢¤½¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢µÙ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤º¤Ã¤È°ìÆüÃæ¡¢¥¢¥×¥ê¤È¤«¤Ç¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤«¡¢¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤º¤Ã¤È¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¤éÆ°¤«¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯»þ¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¤«¡¢¤¢¤¨¤ÆÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤ÇÉ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÎ¾¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÇã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î½Å¤µ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡£¤Ê¤ó¤Ê¤éÅÓÃæ¶Ú¥È¥ì¤È¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Êâ¤¤Ê¤¬¤é¡×¤È°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÈäÏª¡£ÎëÌÚ¤ÈÇðÌÚ¤¬¾Ð¤¦¤È¡¢¡Ö¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÂÞ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¸å¤í¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ý¤Á¾å¤²¤¿¤ê¤È¤«¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤¬¤éµ¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£