¡¡ºå¿À¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤Î¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥«¥ë¥¿¡×¤Ï¡¢ÆÉ¤ß»¥¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢Áª¼ê¡¢OB¤Î¼è¤ê»¥¤ò¼è¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡£ÆÉ¤ß»¥¤Ç¤ÏÄÁ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Â³½Ð¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡ÆÉ¤ß»¥¡Ö3ºÐ¤Ç¥³¥Þ¤Ê¤·¼«Å¾¼Ö¡×¡Ö¥°¥é¥Ö¤ËÀÄ¤¤¥¯¥Þ¤Î»É¤·¤å¤¦¡×¡ÊÅú¤¨¡¦ÅòÀõ¡Ë
¡¡ÆÉ¤ß»¥¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ï¥Þ¥ê¥Î¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¤ËÆ´¤ì¡×¡Ö¥É¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢ÃË»Ò¤Ë¾¡Íø¡×¡ÊÅú¤¨¡¦¿¹²¼¡Ë
¡¡ÆÉ¤ß»¥¡Ö¼ñÌ£¤ÏÀ¸¤±²Ö¡¢¥¦¥¯¥ì¥ì¡×¡ÊÅú¤¨¡¦ÂçÃÝ¡Ë
