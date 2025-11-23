¡Ú´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÆ±Âç¡¡20¡½22¤Ç´ØÂç¤ËÀËÇÔ¡¡A¥ê¡¼¥°»ÄÎ±³ÎÄê¤ÏºÇ½ªÀá¤Ë»ý¤Á±Û¤·
¡¡¡þ¥à¥í¥ª´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼Âè6Àá¡¡Æ±Âç20¡½22´ØÂç¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡¤¿¤±¤Ó¤·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµþÅÔ¡Ë
¡¡Æ±Âç¤Ï20¡½22¤Ç´ØÂç¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¾¡¤Æ¤ÐA¥ê¡¼¥°»ÄÎ±¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÀá¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤ÏÃ¸Çñ¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢Á°È¾7Ê¬¤Ëº¸¶ù¤òÇË¤é¤ì¤ÆÀèÀ©¥È¥é¥¤¤ò¸¥¾å¡£Æ±22Ê¬¡¢Æ±27Ê¬¤Ë¤â¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËPG¤Ç3ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Æ3¡½15¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾2Ê¬¤Ë¤ÏFLÅÚÈî¾ÍÂÀÏ¯¡Ê4Ç¯¡áÆ±»Ö¼Ò¡Ë¤¬º¸¶ù¤Ë¥È¥é¥¤¡£Æ±18Ê¬¤Ë¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤Æ8¡½22¤È¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±31Ê¬¤ËCTB¿¹²¬ÁóÎÉ¡Ê3Ç¯¡áµþÅÔÀ®¾Ï¡Ë¤Î¥È¥é¥¤¤ÇÄÉ¤¤¤¹¤¬¤ê¡¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¥Ã¥¯¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ15¡½22¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±37Ê¬¤Ë¤ÏWTB´äËÜÁí»Ê¡Ê4Ç¯¡á¾ïæÆ³Ø±à¡Ë¤Î¥È¥é¥¤¤Ç2ÅÀº¹¡£¤À¤¬¡¢SOÂçÅçÂÙ¿¿¼ç¾¡Ê4Ç¯¡áµþÅÔÀ®¾Ï¡Ë¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¥Ã¥¯¤Ï³°¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¤ò·Þ¤¨¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤ÀÂçÅç¼ç¾¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÀÕÇ¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸±¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡2Ï¢¾¡¤òÆ¨¤·¡¢¤³¤ì¤Ç2¾¡4ÇÔ¡£B¥ê¡¼¥°¤È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏºÇ½ªÀá¼¡Âè¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±Âç¤ÏÎ©Ì¿Âç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡´ØÂç¤Ïº£µ¨2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢Æþ¤ìÂØ¤¨Àï²óÈò¤Ø¤ÈË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£ºÇ½ªÀá¤ÏÀÝÆîÂç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£