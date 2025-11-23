¡Ö½é¤á¤ÆÍ§¿ÍÂåÉ½¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¡Ä¡×28ºÐ¥¢¥Êà¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹á·ëº§¼°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²Ä°¦²á¤®¡×¡ÖÀ¨¤¤»÷¹ç¤Ã¤ÆÎÉ¤¡×
¥°¥é¥¹ÊÒ¼ê¤Ë¾¯¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¡Ä
¡¡KKB¼¯»ùÅçÊüÁ÷¤Î²¼Äá¶×²»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(28)¡áÊ¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹â¹»»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤Î·ëº§¼°¤ÇÂçºå¤Ø¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö½é¤á¤Æ¡¢Í§¿ÍÂåÉ½¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¡¶ÛÄ¥¤ÎÃæÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶ÛÄ¥¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¶×²»¤Á¤ã¤ó¡¡²Ä°¦²á¤®¡×¡ÖÀ¨¤¤»÷¹ç¤Ã¤ÆÎÉ¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÂçÌò¤´¶ìÏ«ÍÍ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²¼Äá¥¢¥Ê¤Ï´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¼Ò²ñ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢NHK»³¸ýÊüÁ÷¶É¤Î·ÀÌó¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò·Ð¤Æ2022Ç¯4·î¤Ë¼¯»ùÅçÊüÁ÷¤ËÆþ¼Ò¡£Í¼Êý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ÖNews+¤ª¤ä¤Ã¤È!¡×¤ÎÍËÆü¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖKICK OFF! KAGOSHIMA¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£