¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡¡ÁÂ±ó¤À¤Ã¤¿Éã¤Î»à¤ò¼õ¤±¡¢¥ë¡¼¥Ä¤òÃÎ¤ë¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡±Ç²èÀè¹Ô¸ø³«µÇ°¾å±Ç²ñ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ê49¡Ë¤Ï23Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Ö·»¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥µ¥¤¥º¤Ë¡×¡Ê28ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡¢ÃæÌîÎÌÂÀ´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÀè¹Ô¸ø³«µÇ°¾å±Ç²ñ¤ÇÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö¤É¤ó¤É¤ó´¶ÁÛ¤ò¸ý¥³¥ß¤Ç¹¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈµÒÀÊ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
¡¡ºî²È¡¦Â¼°æÍý»Ò»á¤¬¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¿ôÆü´Ö¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö·»¤Î½ª¤¤¡×¤ò¤â¤È¤Ë±Ç²è²½¡£Àä±ï¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼Â¤Î·»¤ÎÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë²ÈÂ²¤Î4Æü´Ö¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·»Ìò¤òÌ³¤á¤¿¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¸¶ºî¤ÎÂ¼°æ»á¡¢ÃæÌî´ÆÆÄ¤ÈÅÐÃÅ¡£½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿Åö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¡ÖµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇÂ¨·è¡£¤È¤Æ¤â¤¤¤¤ËÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤¹¤°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡×¤È²÷Âú¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡È·»¡ÉÌò¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç¡¢¥ª¥À¥®¥êÎ®¤Ç¤Ï»öÁ°¤Ë°ìÀÚ¸¦µæ¤»¤º¡£ÃæÌî´ÆÆÄ¤«¤éÂ¼°æ»á¤È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¤ëÏÃ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö»²²Ã¤òÃÇ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»öÁ°¤Ë¡ËÃÎ¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£º£¤«¤é±é¤¸¤ë¤Ã¤Æ¿Í¤Î¤³¤È¤ò¡£Åú¤¨¤òÀè¤Ë¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãµ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¡£¸¶ºî¤â¤¢¤¨¤ÆÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡£´ÆÆÄ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤±¤ò¿®¤¸¤Æ¡×¤È¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Î¾õÂÖ¤ÇÌòºî¤ê¤ËË×Æ¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸¶ºî¼Ô¤ÎÂ¼°æ»á¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï°ã¤¦¤±¤É¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¥ª¥À¥®¥ê¤â¡Ö¶öÁ³¤Ç¤¹¡£¶²¤í¤·¤¤´ñÀ×¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î±Ç²è¡£¥ª¥À¥®¥ê¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃÎ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤êÉ½¤Ë¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤ÈÉãÊì¤ÎÎ¥º§¤ÇÊì»Ò²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Éã¿Æ¤¬»àË´¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡Ö¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Éã¿ÆÂ¦¤Î·ì¶Ú¤Î¾ðÊó¤¬¤Ê¤¼¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£Àè½µ¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤¬¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¾Æ¤ÆùÅ¹¤Ë±ó¤¤¿ÆÀÌ¤¬ÍèÅ¹¡£ÉãÊý¤ËÇ½¤Î²È¸µ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤âÉÔ»×µÄ¡£±Ç²è¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡£¤Þ¤µ¤«Ç½¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Ï¡£¤¤¤¤·ì¶Ú¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤¾¤Ã¤Æ¡£¶½Ì£¤ò»ý¤Æ¤ëÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç¤ÏµÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢µÒÀÊ¤«¤é¼ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¸÷·Ê¤ò¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¸«¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¤Ê¤ó¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë¤Î¤«¡¢¥Ð¥«¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡£¤¤ç¤¦¤½¤Î°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥¯¤â¤â¤¦¤¹¤°50ºÐ¡£¤è¤¦¤ä¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Ç¤¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£