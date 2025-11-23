¥¢¥á¥ê¥«È´¤¤Ç¼óÇ¾Àë¸ÀºÎÂò¡Ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡¢G20µÄÄ¹¹ñ¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤òÈóÆñ
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç³«Ëë¤·¤¿G20¥µ¥ß¥Ã¥È¡á¼çÍ×20¤«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«È´¤¤Ç¼óÇ¾Àë¸À¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï22Æü¡¢µÄÄ¹¹ñ¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤òÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎG20¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¾¯¿ôÇÉ¤ÎÇò¿Í¤¬Ç÷³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¡¢²ñµÄ¤ò·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢µÄÄ¹¹ñ¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï¡¢½éÆü¤Î22Æü¤Ëµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¼óÇ¾Àë¸À¤òºÎÂò¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«È´¤¤Ç¤ÎºÎÂò¤Ç¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÊóÆ»Ã´Åö¼Ô¤Ï22Æü¡¢¡ÖÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ì´Ó¤·¤¿¶¯¤¤È¿ÂÐ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¡×¤ÈÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍèÇ¯G20¤ÎµÄÄ¹¹ñ¤È¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î±ß³ê¤Ê°Ü¹Ô¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤òÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£