¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¸°»³Í¥¿¿¤¬µÕÅ¾¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³Í¥¾¡¡¡¥·¥ç¡¼¥È3°Ì¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤Ç´¬¤ÊÖ¤¹¡¡GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð·èÄê¡ÚGP¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¡Û
¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È ¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï ¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç²ñ(ÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Á23Æü¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥Ø¥ë¥·¥ó¥)
22Æü¤ËÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸°»³Í¥¿¿Áª¼ê¤¬µÕÅ¾Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Æü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï3°Ì¤Ç¡¢¼ó°Ì¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥·¥ã¥ª ¥¤¥à ¥Õ¥¡(¥Õ¥é¥ó¥¹)Áª¼ê¤ò4.34ÅÀº¹¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸°»³Áª¼ê¡£·Þ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤ÏÁ´Áª¼êÃæ¥È¥Ã¥×¤Î182.29ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¹ç·×270.45ÅÀ¤Ç2°Ì°Ê²¼¤Ë10ÅÀ°Ê¾å¤Îº¹¤òÉÕ¤±¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¸°»³Áª¼ê¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê(GP)¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¦ÆüËÜÂç²ñ(NHKÇÕ)¤«¤é2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢12·î4Æü¤«¤é°¦ÃÎ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¦Âç²ñ·ë²Ì¤ÈÆÀÅÀ
1°Ì ¸°»³Í¥¿¿ 270.45
2°Ì ¥¢¥À¥à¡¦¥·¥ã¥ª ¥¤¥à ¥Õ¥¡(¥Õ¥é¥ó¥¹) 256.98
3°Ì ¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥´¥´¥ì¥Õ(¥«¥Ê¥À) 253.61