¡¡¡ÖÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ½÷»Ò±ØÅÁ¡×¡Ê£²£³Æü¡¢¾¾ÅçÄ®Ê¸²½´Ñ¸÷¸òÎ®´ÛÁ°¡Á¹°¿Ê¥´¥à¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯ÀçÂæ¡Ë
¡¡ºÇÄ¹µ÷Î¥£±£°¡¦£¶¥¥í¤Î¥¨¡¼¥¹¶è´Ö£³¶è¤Ç¡¢¼Â¶ÈÃÄ±ØÅÁ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÔÇËÀ»°áÍè¡Ê£²£²¡Ë¡á»°°æ½»Í§³¤¾å¡á¤Ï£¶¿Í¤òÈ´¤¯°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤ò¤ß¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤ò£±£±°Ì¤«¤é£µ°Ì¤Þ¤Ç²¡¤·¾å¤²¤¿¡£¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¸ÞÅçè½Çµ¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¢¹ÃæÍþÍü²Â¡ÊÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤é¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶è´Ö£¶°Ì¤ÎÎÏÁö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£±°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£°°Ì¤À¤Ã¤¿ÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÅìµþÀ¤³¦Áª¼ê¸¢£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë£¶°ÌÆþ¾Þ¤Î¹ÃæÍþÍü²Ö¤ËÎ¥¤µ¤ì¡¢¤¹¤°¤Ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¢¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â½ù¡¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡¢»Ä¤ê£²¥¥í¼êÁ°¤Ç£¹°Ì¤ËÉâ¾å¡£»Ä¤ê£±¥¥í¤Ç£¶°Ì½¸ÃÄ¤òÂª¤¨¤Æ¡¢£¶°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¡£¤µ¤é¤Ë£´¶èÃæ·ÑÃÏÅÀ¼êÁ°¤ÇÅ·Ëþ²°¤Î¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡¦Á°ÅÄÊæÆî¤â¤È¤é¤¨¤¿¡£