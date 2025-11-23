¡Úµð¿Í¡Û¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¥¹¥¿¡¼¥È¡¡ÅÄÃæ¾¤é¤¬¾Ð´é¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¥Þ¥¤¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àËº¤ì¥ì¥×¥ê¥«ÃåÍÑ
¡¡µð¿Í¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡×¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢£±Ç¯¤Ë£±ÅÙ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ÅÄÃæ¾¤éÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¾Ð´é¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊÃåÍÑ¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¤ÏÇØÃæ¤Î¾åÉô¤Ë£Î£Ð£Â¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¤Ê¤¼¤«£Î£Ð£Â¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ö¥ì¥×¥ê¥«¤Î¤ò¡Ä¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¤¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òËº¤ì¤¿ÌÏÍÍ¡£¡Öº£Æü¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££±¡¢£²¡¢£³¡¢¥Õ¥¡¥ó¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£