¡Úµð¿Í¡Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó£×£Ì¤ËÀÖÀ±Í¥»Ö¤¬ÀèÈ¯¡Ö£³ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÊ¿»³¸ùÂÀ¡¢¡Ö£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÃÝ²¼×Ò¶õ¤¬¥¹¥¿¥á¥ó
¡þ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡£Å£é£ó£á¡½£Ò£ï£ã£ë£ó¡Ê£²£³Æü¡¦¥³¥¶¤·¤ó¤¤ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î£³Áª¼ê¤¬£²£³Æü¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¡Ö£Å£é£ó£á¡×¡Ê¥¨¥¤¥µ¡¼¡Ë¥Á¡¼¥à¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ÀèÈ¯¤ÏÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¡¢¡Ö£³ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÊ¿»³¸ùÂÀ³°Ìî¼ê¡¢¤Þ¤¿ÃÝ²¼×Ò¶õÆâÌî¼ê¤¬¡Ö£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢£Î£Ð£Â¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂæÏÑ¥×¥í¤ä¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£»î¹ç¤Ï£Ä£Á£Ú£Î¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¹¥¿¥á¥ó¡Û
£±ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡ÌîÅçßê¡ÊÂçºå£°£¶¡Ë
£²ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡»ûËÜÀ»°ì¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
£³ÈÖ¡¦£Ä£È¡¡Ê¿»³¸ùÂÀ¡Êµð¿Í¡Ë
£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡ÃÝ²¼×Ò¶õ¡Êµð¿Í¡Ë
£µÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡¶âºËÀ®¡Ê¥µ¥à¥¹¥ó¡Ë
£¶ÈÖ¡¦Í··â¡¡º£ºä¹¬Úö¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
£·ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ÄÀºß·±¡Ê¥µ¥à¥¹¥ó¡Ë
£¸ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡À¾Â¼¾´¹À¡Ê¥È¥è¥¿¡Ë
£¹ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡¾®ÅÄ¶ÍÂåÌæ¡Ê£Â£Ã°ñ¾ë¡Ë
¡¡Åê¼ê¡¦ÀÖÀ±Í¥»Ö¡Êµð¿Í¡Ë