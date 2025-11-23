Ä¶ÆÃµÞ¡¦ÁðÀîÂóÌï¤Ï¡Ö¼õ¤±¤Î¼Çµï¤¬¾å¼ê¤¤¡×´ÆÆÄÌÜÀþ¤Î¿ÍÊªÁü¡¦¸½¾ì¤Ç¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¡Ú¤³¤³¤í¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡ÛÄ¶ÆÃµÞ¤ÎÁðÀîÂóÌï¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÈõ¸ý¹¬Ê¿¡¢ÃæÀîÎ¶ÂÀÏº´ÆÆÄ¤¬11·î23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè35²ó±Ç²èº× TAMA CINEMA FORUM¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¤³¤³¤í¡×¡ÊÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿12·î8ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ÎÆÃÊÌÀè¹Ô¾å±Ç¤ª¤è¤Ó¡¢ÅÐÃÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£ÃæÀî´ÆÆÄ¤¬2¿Í¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶ÆÃµÞ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê½÷À¥¢¥¤¥É¥ë
ËÜºî¤Î·ö²Þ¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢7²ó¤«¤é8²ó·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÃæÀî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁðÀî¤µ¤ó¤Ï¼õ¤±¤Î¼Çµï¤¬¾å¼ê¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤åºÎï¤Ê¿´¤Ç´¶¼õÀ¤¬¿å¤Î¤è¤¦¤ËÆ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤éÀÄ¤¤±ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÈõ¸ý¤µ¤ó¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¡×¤ÈÈæÓÈ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÈõ¸ý¤µ¤ó¤¬È¯¤·¤¿¤â¤Î¤òÁðÀî¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¼õ¤±¼è¤ë¤«¡¢Èõ¸ý¤µ¤ó¤¬Ëè²óÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÁðÀî¤µ¤ó¤âËè²óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢·¿¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿´¤Ç´¶¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ÎÈ¿¼Í¤·¤¢¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È2¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË«¤á¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿ÃæÀî´ÆÆÄ¤ÏÁðÀî¤ò¡ÖÀÄ¤¤±ê¡×¡¢Èõ¸ý¤ò¡ÖÀÖ¤¤±ê¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¸½¾ì¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¡£ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ë¤Ï¸½¾ì¤ÇÀÅ¤«¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÃæÀî´ÆÆÄ¤Î°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÀÅ¤«¤ËÐÊ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£ÁðÀî¤¯¤ó¤Ï¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁÇ¤Î¼«Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»£±Æ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Í¾·×¤Ê¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÀÅ¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë·Á¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Èõ¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÀÄÇ¯¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤É¤ó¤É¤ó¸À¤¦¤·¡¢¤¹¤´¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°Á°¤Ë2¿Í¤È¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¤½¤Î¿Í¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Î¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËÀÄ¿§¤ÈÀÖ¿§¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È´ÆÆÄÌÜÀþ¤Î2¿Í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Ê¸¹ë¡¦²ÆÌÜÞûÀÐ¤ÎÌ¾ºî¡Ö¤³¡µ¤í¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢Èþ¤·¤¯¤âÑ³¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡£¡È»ä¡É¡ÊÁðÀî¡Ë¡¢¡ÈÈà¡É¡ÊÈõ¸ý¡Ë¡¢¡ÈÈà½÷¡É¡Ê²Æ»Ò¡Ë¡¢3¿Í¤ÎÃË½÷¤Î¤³¤³¤í¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯¤µ¤Þ¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢ÎáÏÂ¤Î¡Ö¤³¤³¤í¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
