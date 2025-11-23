¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Û²¤½£±óÀ¬¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÇòÀ±¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¯12°ÌÉâ¾å¤Î¸«ÄÌ¤·¡¡WÇÕÃêÁª¤ÇÍÍø¤Ê¡Ö¥Ð¥ó¥É2¡×¤Ø
¡þ¥é¥°¥Ó¡¼ ÆüËÜÂåÉ½25-23¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÂåÉ½(ÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢)
¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï22Æü¡¢¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥Ä¥¢¡¼2025¤ÎÂè4Àï¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Àï¤Ë25-23¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°13°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÁ°È¾10Ê¬¡¢¼«¿Ø¥È¥é¥¤¥é¥¤¥ó¤«¤éÇ´¤ê¶¯¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò¥¥Ã¥¯¤ÇÁ°¿Ê¡£¤µ¤é¤Ë¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥ê¡¼Áª¼ê¤¬²÷Â¤ò¸«¤»¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÁê¼ê¥¤¥ó¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤È¥È¥é¥¤¤ËÀ®¸ù¡£SOÍû¾µ¿®Áª¼ê¤¬Á°È¾¤Ë3ËÜ¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥´¡¼¥ë¡ÊPG¡Ë¤Ê¤É¡¢16-6¤È¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÅ¸³«¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾¤ÏÆüËÜ¤ò¾å²ó¤ëÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°11°Ì¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤¬ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¡£10Ê¬¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤«¤éÁê¼ê¤ËÆÈÁö¤òµö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥³¡¼¥Í¥ë¥»¥óÁª¼ê¤Î¥¢¥ó¥¯¥ë¥¿¥Ã¥×¤Ç¥Î¥Ã¥¯¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤òÍ¶¤¤¥È¥é¥¤¤òÁË»ß¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ë2ÅÙ¤Î¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢¸åÈ¾38Ê¬»þÅÀ¤Ç22-23¤ÈµÕÅ¾¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î41Ê¬¡¢Ï¢Â³¹¶·â¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤òÆÀ¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢Íû¾µ¿®Áª¼ê¤¬¤³¤ÎÆü6ËÜÌÜ¤ÎPG¤òÀ®¸ù¤µ¤»µÕÅ¾¡£²¤½£±óÀ¬¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò1¤Ä¾å¤²¡¢12°Ì¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢12·î3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë2027Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÃêÁª²ñ¤Ç¤Ï¡¢2½äÌÜ¤Ë¤¯¤¸¤¬°ú¤±¤ëÍÍø¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¥Ð¥ó¥É2¡×¤ËÆþ¤ëÁÛÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2027Ç¯¤ÎWÇÕ¤Ï24¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¡£4¥Á¡¼¥à¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëA¡ÁF¤Î6¤Ä¤Î¥×¡¼¥ë¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢³Æ¥×¡¼¥ë¤Î¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤È3°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤«¤éÀ®ÀÓ¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£