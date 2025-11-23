¸«¾ëÅ°»á¡¡¼Â¤Ï»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤ò40Ç¯¡¡ºäËÜÎ¶°ì¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄ¶¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¿Í¡×¡Ö·ã¾ð¤Î¿Í¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¡Ö¸¸Åß¼Ë¡×¤Î¸«¾ëÅ°¼ÒÄ¹¡Ê74¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£2023Ç¯¤Ë»àµî¤·¤¿²»³Ú²È¤ÎºäËÜÎ¶°ì¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯71¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸«¾ë»á¤ÏÁÏ¶È32Ç¯¤Ç29ºý¤â¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÐ¸¶¿µÂÀÏº»á¡¢¸ÞÌÚ´²Ç·»á¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸¹ë¡¢ÈøºêË¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¥¹¥¿¡¼¤È¤â»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎºäËÜÎ¶°ì»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¡¢40Ç¯°Ê¾å¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤È¶ì³Ú¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡MC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤«¤é¤Î¡ÖºäËÜÎ¶°ì¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦Åê¤²¤«¤±¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢Ä¶¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸«¾ë»á¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶Ã¤¯Ãæ¡¢¡ÖºäËÜ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊªÀ¨¤¤Á¡ºÙ¤Ê¤È¤³¤í¤ÏÁ¡ºÙ¤À¤·¡¢¾ù¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤â¤¦¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤À¤±¤ÉËÍ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ºîÉÊ¤¬ÎÉ¤±¤ê¤ã¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºäËÜ¤¬¤¢¤ì¤À¤±¤Î²»³Ú¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²¿¤Ç¤âµö¤½¤¦¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºäËÜ¤ÏÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢²ÃÆ£¤Ï¡ÖÁ´Á³¥¤¥á¡¼¥¸°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦²¹¸ü¤ÊÊý¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¶Ã¤¡£¸«¾ë»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢·ã¾ð¤Î¿Í¤Ç¤¹¤è¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤¬¼ºÎé¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢ºäËÜ¤Ï¡£¤Ç¡¢¼ÁÌä¤¬Á´Á³¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ÆÜÄÁ´Á¤Ê¡£¤¤¤¤Ê¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¤Ö¤ï¡¼¤Ã¤ÆÊ§¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Ð¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¡È¤Æ¤á¤¨¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¡ÈºäËÜÂÔ¤Æ¡ª¡É¤Ã¤Æ¡Ê»ß¤á¤¿¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢²ÃÆ£¤â¡ÖÀ¨¤¤¸½¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£