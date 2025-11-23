ºå¿À¡¡¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó´ë²è¤¬Ä¶¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¢ª¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö¤ß¤ó¤Ê»÷¤Æ¤ë¤ä¤ó¤±¡×¡Ö¿¹²¼Jr.¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö»÷¤¹¤®¤ä¤í£÷¡×ËÜ¿Í¤Ø¸·¤·¤¤°ì¸À¤â
¡¡¡Öºå¿À¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¡×¡Ê£²£³Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÁª¼ê¤Î·ã»÷¤µ¤ó¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£¥Í¥Ã¥È¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¶î¤±²ó¤Ã¤Æ¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë´ë²è¡£¹Ã»Ò±à¤¬Ê¨¤ÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿¹²¼æÆÂÀ»÷¤Î¤Á¤Ó¤Ã»Ò¤¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÜ¸µ¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿»þ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â´°¥³¥Ô¡£ºÇ¸å¤ÏËÜ¿Í¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤¬Çú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÌÚÏ²¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡¢¶ÍÉß¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡¢¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡¢Âç»³¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤é¤¬ÅÐ¾ì¡£ºÇ¸å¤ÏÇßÌî¡¢´äÄç¤Î¿³ºº°÷¤¬¶ÍÉß¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÀ©Äê¤·¤¿¡£
¡¡¶ÍÉß¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂçºå¤«¤é¤Ç¤¹¡£¶ÍÉßÁª¼ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤â¶²½Ì¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£´õ¤Ë¸«¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁè¤¤¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê»÷¤Æ¤ë¤ä¤ó¤±¡×¡Öº£Ç¯¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó´ë²è¥ì¥Ù¥ë¹â¤¯¤ÆÁð¡×¡Ö¿¹²¼£Ê£ò¡¥¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¿¹²¼¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤â²Ä°¦¤¤¾Ð¡×¡Ö¥¥Ê¥ß¥ó¥¥Ã¥º¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¶ÍÉß¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡¡»÷¤¹¤®¤ä¤í£÷£÷£÷£÷¡×¤ÈÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£