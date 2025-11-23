ÊÆ¤Ì¤«¤«¤é¡¢À¤³¦¤ÇºÇ½é¤Ë¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥ó¡×¤òÈ¯¸«¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÇî»Î¤È¤Ï¡©
¤½¤â¤½¤âÃÏµå¤È¤Ï¡©¸µ¡¹¤Ï±§Ãè¶õ´Ö¤Ë¤¢¤ë¥¬¥¹¤ä¥Á¥ê¤À¤Ã¤¿¡ª¡¿¿ÍÎà¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ ÃÏµå¤Î»¨³Ø¡Ê1¡Ë
ÃÏµå¾å¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±¤ï¤«¤ë¡©
»ä¤¿¤Á¤¬Æü¾ïÅª¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÃÏµå¤ËÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ÖÍý·Ï»¨³Ø¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÂÀÍÛ·Ï¤ò´Þ¤àÃÏµå¤ÎÎò»Ë¤«¤é¡¢Âç¼«Á³¤äµ¤¸õ¡¢Æ°¿¢Êª¡¢»ñ¸»¤Ê¤É¡¢ÃÏµå¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¿Ìä¤ò¥¹¥Ã¥¥ê²òÀâ¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï»¨³ØÁí¸¦Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¿ÍÎà¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ ÃÏµå¤Î»¨³Ø¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ó¥¿¥ß¥ó¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í!? ¿·Êª¼Á¡Ö¥ª¥ê¥¶¥Ë¥ó¡×¤È¤Ï¡©
¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤äÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ëÀ®Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Û¤«¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤¿¤é¤¯¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢µ¡³£¤Î½á³êÌý¤Î¤è¤¦¤ÊÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í´Ö¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ÎÎÌ¤Ï¤È¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´ðËÜÅª¤Ë¿©¤ÙÊª¤«¤é¤È¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Ï¡¢¥é¥Æ¥ó¸ì¤Ç¡ÖÀ¸Ì¿¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Övital¡×¡¢¡ÖÃâÁÇ²½¹çÊª¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Öamine¡×¤«¤é¤ÎÂ¤¸ì¡£1911Ç¯¤Ë¡¢ÊÆ¤Ì¤«¤«¤é¥Ó¥¿¥ß¥ó¤òÊ¬Î¥¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÀ¸²½³Ø¼Ô¥«¥·¥ß¡¼¥ë¡¦¥Õ¥ó¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ÎÌ¾¤Å¤±¿Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎºÇ½é¤ÎÈ¯¸«¼Ô¤Ï¥Õ¥ó¥¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥ó¥¯¤ÎÈ¯¸«¤«¤é¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¿ô¥«·î¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ÎÂ¸ºß¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤ÏÅìµþÄë¹ñÂç³Ø¡Ê¸½ºß¤ÎÅìµþÂç³Ø¡Ë¶µ¼ø¤Ç¡¢Íý²½³Ø¸¦µæ½ê¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚÇßÂÀÏº¡Ê¤¦¤á¤¿¤í¤¦¡ËÇî»Î¤À¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÏµÓµ¤¡Ê¤«¤Ã¤±¡Ë¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎëÌÚÇî»Î¤Ï¤½¤Î¸¶°ø¤¬¡¢ÊÆ¤òÀºÊÆ¤·¤ÆÇòÊÆ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤ëÊÆ¤Ì¤«¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¸¦µæ¤ò³«»Ï¡£1910Ç¯12·î¤Ë¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¹³µÓµ¤À®Ê¬¤ÎÃê½Ð¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¿·Êª¼Á¤òÊÆ¤Î³ØÌ¾¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥¶¡¦¥µ¥Æ¥£¥Ð¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¶¥Ë¥ó¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿¡£
¤¸¤Ä¤Ï¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¤Î¤Á¤ËµÓµ¤¤Î²è´üÅª¤Ê¼£ÎÅÌô¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤À¤Ã¤¿¡£
ÎëÌÚÇî»Î¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢1911Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î³Ø½ÑÂ®Êó»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤¿¤áÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢¤è¤ê±Æ¶ÁÎÏ¤Î¶¯¤¤¥¤¥®¥ê¥¹¤Î²Ê³Ø»ï¤Ç¡¢¥Õ¥ó¥¯¤ÎÏÀÊ¸¤¬Âç¡¹Åª¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢È¯¸«¼Ô¤ÎÌ¾ÍÀ¤Ï¥Õ¥ó¥¯¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
Ãø¡á»¨³ØÁí¸¦¡¿¡Ø¿ÍÎà¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ ÃÏµå¤Î»¨³Ø¡Ù